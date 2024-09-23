Эстонские шахматистки завершили Олимпиаду приятной победой

Женская сборная Эстонии хорошо стартовала и оставалась в плюсе на протяжении всей Олимпиады, но чуда сотворить все же не смогла - для этого нужно было одержать одну-две победы над более сильными командами.

Однако против более слабых или относительно равных соперниц работа была выполнена хорошо. Всего было выиграно 7 из 11 матчей и это принесло 14 очков. Женские команды с таким же количеством очков заняли места с 22 по 35-е. У Эстонии в этой группе были одни из самых слабых дополнительных показателей, поэтому команда осталась в четвёртой десятке. Если бы нам удалось одержать еще одну победу или набрать 16 очков, это привело бы к первой дюжине.

В последнем матче с Боснией шахматистки, игравшие черными, были успешнее на всех досках. На первом столе Май Нарва красиво обыграла Машу Максимович, а на третьем Софья Блохина победила Сару Яцимович. На втором столе Маргарет Олде пришлось признать превосходство Миланы Бабич. В партии на четвертом столе, завершившейся последней, в сложном положении оказалась Грете Олде, игравшая против Софии Мимич. Однако Олде сумела сохранить ничью, что также принесло Эстонии победу в матче.

Абсолютный победитель определился только в последнем туре. Индия обыграла Словению со счетом 3,5–0,5 и набрала 19 очков. Казахстан, разделивший перед последним туром место с индусами, сыграл с США 2:2 и занял второе место с 18 очками. 17 очков набрали США, Испания, Армения и Грузия.

Неплохо выступила и мужская сборная Эстонии - выиграла пять матчей, три сыграла вничью и три проиграла, что в сумме принесло 13 очков. Сборная вошла в число команд, занявших места с 14-24-е.