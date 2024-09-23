Театральный союз Эстонии организует пикет против заморозки зарплат работников культуры и сокращений в отрасли

Перевод: Каролийна Вертяева

Эстонские театральные деятели соберутся во вторник, 24 сентября, в 9:00 у Дома Стенбока, чтобы выразить протест против заморозки заработной платы работников культуры. В качестве причины пикета указывается, что зарплаты работников культуры, несмотря на стратегические планы и цели, ежегодно отстают от среднего уровня по стране, и люди с высшим образованием и специфическими профессиональными навыками должны получать справедливую оплату.

По данным Театрального союза, несмотря на огромную популярность театра в Эстонии (в прошлом году было продано более 1,3 миллиона билетов), зарплаты в этой сфере по-прежнему ниже среднего уровня по стране. Сегодня базовая зарплата работников культуры с высшим образованием составляет 1600 евро брутто, в то время как средняя зарплата по Эстонии во втором квартале 2024 года достигла 2007 евро. Более того, инфляция последних лет лишь усугубила ситуацию, а с 2019 года зарплаты в этой сфере повышались всего три раза:

В 2019 году с 1150 до 1300 евро (13,04%);

В 2021 году с 1300 до 1400 евро (7,69%);

В 2023 году с 1400 до 1600 евро (14,29%).

Это составляет в общей сложности 35,02%, в то время как средняя зарплата росла ежегодно на 44,34%, а индекс потребительских цен вырос на 44,2% (с января 2019 по август 2024). Если заморозить зарплаты до 2028 года, разрыв со средней зарплатой увеличится еще больше, и, по словам организаторов пикета, в таких условиях говорить о солидарных сокращениях невозможно.