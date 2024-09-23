24 сентября Театральный союз Эстонии организует пикет против заморозки зарплат работников культуры и сокращений в отрасли.
Театральный союз Эстонии организует пикет против заморозки зарплат работников культуры и сокращений в отрасли
Перевод: Каролийна Вертяева
Эстонские театральные деятели соберутся во вторник, 24 сентября, в 9:00 у Дома Стенбока, чтобы выразить протест против заморозки заработной платы работников культуры. В качестве причины пикета указывается, что зарплаты работников культуры, несмотря на стратегические планы и цели, ежегодно отстают от среднего уровня по стране, и люди с высшим образованием и специфическими профессиональными навыками должны получать справедливую оплату.
По данным Театрального союза, несмотря на огромную популярность театра в Эстонии (в прошлом году было продано более 1,3 миллиона билетов), зарплаты в этой сфере по-прежнему ниже среднего уровня по стране. Сегодня базовая зарплата работников культуры с высшим образованием составляет 1600 евро брутто, в то время как средняя зарплата по Эстонии во втором квартале 2024 года достигла 2007 евро. Более того, инфляция последних лет лишь усугубила ситуацию, а с 2019 года зарплаты в этой сфере повышались всего три раза:
В 2019 году с 1150 до 1300 евро (13,04%);
В 2021 году с 1300 до 1400 евро (7,69%);
В 2023 году с 1400 до 1600 евро (14,29%).
Это составляет в общей сложности 35,02%, в то время как средняя зарплата росла ежегодно на 44,34%, а индекс потребительских цен вырос на 44,2% (с января 2019 по август 2024). Если заморозить зарплаты до 2028 года, разрыв со средней зарплатой увеличится еще больше, и, по словам организаторов пикета, в таких условиях говорить о солидарных сокращениях невозможно.
Недавно Театральный союз также обратил внимание на угрозу, которую несут бюджетные сокращения для культуры. Они отметили, что финансирование театров и других учреждений культуры напрямую влияет на качество создаваемого искусства. Долгие переговоры о повышении зарплат для высококвалифицированных специалистов в сфере культуры пока не принесли ощутимых результатов. Организаторы пикета настаивают на том, что работники культуры должны получать не меньше, чем средняя зарплата по стране, что соответствует их вкладу в развитие эстонской культуры.
Председатель Эстонского союза театров Герт Раудсепп подчеркивает, что культурная сфера в стране годами недофинансировалась. «За последние 20 лет бюджет Министерства культуры относительно госбюджета сократился почти вдвое. Культуру постоянно урезали, даже в периоды экономического роста, когда остальная экономика развивалась», - заявил он.
Ситуация с зарплатами такова, что многие ведущие актеры и режиссеры вынуждены выживать на зарплату в 1300 евро нетто в месяц. В некоторых регионах работники культуры получают еще меньше из-за местных различий в оплате труда.
Председатель Союза актеров Эстонии Реймо Сагор считает, что ситуация стала невыносимой. «Нас годами урезали “по-солидарности”. Актеры с высшим образованием, специалисты своего дела, вынуждены работать без повышения зарплаты и без перспективы карьерного роста. Это несправедливое и неустойчивое отношение к людям. Все больше коллег уходит из театра, потому что зарплата в 1300 евро нетто демотивирует. Любовь к профессии не может победить пустой желудок», - говорит он.
Сложившаяся ситуация, по мнению представителей разных отраслей культуры, угрожает самому существованию эстонской культуры. Все больше профессионалов с высшим образованием покидают сферу, не видя будущего в условиях низких зарплат.
Пикет организован Театральным союзом Эстонии, в который входят такие организации, как Союз актеров Эстони, Союз режиссеров и драматургов, Союз сценографов, Союз балетмейстеров, Эстонское общество технических работников театра и другие.
Театральный союз Эстонии, основанный в 1987 году, ставит своей целью сохранение, развитие и поддержку эстонской театральной культуры, а также защиту интересов профессионалов в этой области.