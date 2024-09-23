Союз автошкол: некомпетентность Департамента транспорта привела к хаосу

Перевод: Каролийна Вертяева

«За последние две недели Департамент ввел новые, но низкокачественные экзаменационные вопросы. По этой причине результаты экзаменов резко упали - в 6-7 раз ниже обычного уровня. Формулировки вопросов на государственном экзамене стали непонятными, новые схемы затрудняют ответы, а некоторые вопросы были внесены в систему с ошибками (например, когда ответ повторяет сам вопрос). Примеры таких вопросов уже обсуждаются в СМИ, что указывает на явные проблемы», - говорится в заявлении Союза автошкол.

«Процент успешной сдачи около десяти процентов - это ненормально. Это исключительный случай для Эстонии, и подобных примеров нет в других странах Европы. Когда экзаменационные вопросы обновлялись в 2019 году, таких резких падений успеваемости не было. Однако сотрудники отдела по выдаче водительских прав не признают проблему, не предпринимают никаких действий и обвиняют автошколы», - добавили в Союзе.

Союз автошкол подчеркивает, что учителя не стали преподавать хуже за лето 2024 года, а учащиеся не стали за неделю в шесть-семь раз менее способными. Качество учебных материалов и платформ не изменилось. «Это очередной пример некомпетентности некоторых чиновников. Человек без специального образования и опыта не может отвечать за теоретический экзамен только потому, что он занимает должность и имеет водительские права», - отмечают в Союзе.

Союз автошкол также заявил, что на протяжении многих лет они указывали на серьезные и системные проблемы в организации государственных экзаменов, но безрезультатно. Сейчас же ситуация зашла слишком далеко. Процесс подготовки и сдачи экзаменов на водительские права по всей стране фактически остановился, так как без теоретического экзамена нельзя сдавать практику. Это также касается армии - подготовка срочников уже задерживается, что создает угрозы для национальной безопасности.

В понедельник, Союз автошкол официально выразил протест против действий Департамента транспорта. Они направили обращение генеральному директору Департамента с рядом требований: Прекратить защиту ошибок, удалить новые вопросы из экзамена и провести тщательную внутреннюю проверку; Отстранить от работы тех чиновников, чьи действия привели к нынешним проблемам. Союз также рекомендовал автошколам не направлять учеников на государственные теоретические экзамены, так как они не отражают реальные знания, а только приводят к дополнительным расходам на оплату пошлин.

«Мы надеемся, что в этот раз наше обращение вызовет оперативные и конструктивные меры, чтобы решить проблему и восстановить доверие автошкол к Департаменту транспорта», - говорится в заявлении Союза.