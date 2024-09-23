Суд признал депутата Рийгикогу виновным в мошенничестве

В ноябре прошлого года прокуратура предъявила Кинго обвинение в мошенничестве, а адвокату Мартину Траату - в пособничестве и подстрекательстве.

Судья Астрид Аси заявила в суде, что часть расходов, о которых идет речь, была понесена в то время, когда статус Кинго как члена Рийгикогу был приостановлен. Однако, по ее словам, расходы, оплаченные за счет надбавок депутата, явно не были связаны с работой Рийгикогу, и такая модель поведения, вероятно, продолжалась бы, если бы на нее не обратило внимание общественность.

Суд приговорил проходящего по делу с Кинго Мартина Траата к шести месяцам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к афере. Мера не будет применяться, если Мартин Траат не совершит нового преступления в течение одного года.

Согласно обвинительному заключению, член Консервативной народной партии Эстонии Керт Кинго представила в Рийгикогу счета на компенсацию Рийгикогу, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые юридическая фирма фактически Кинго не оказывала в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго использовала поддельные счет-фактуры, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. В фальсификации счетов был обвинен адвокат Мартин Траат, который указал в счетах неверную информацию на основании указаний Керт Кинго .