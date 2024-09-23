На слушаниях в понедельник Харьюский уездный суд приговорил Керт Кинго (EKRE) к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Суд признал депутата Рийгикогу виновным в мошенничестве
В ноябре прошлого года прокуратура предъявила Кинго обвинение в мошенничестве, а адвокату Мартину Траату - в пособничестве и подстрекательстве.
Судья Астрид Аси заявила в суде, что часть расходов, о которых идет речь, была понесена в то время, когда статус Кинго как члена Рийгикогу был приостановлен. Однако, по ее словам, расходы, оплаченные за счет надбавок депутата, явно не были связаны с работой Рийгикогу, и такая модель поведения, вероятно, продолжалась бы, если бы на нее не обратило внимание общественность.
Суд приговорил проходящего по делу с Кинго Мартина Траата к шести месяцам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к афере. Мера не будет применяться, если Мартин Траат не совершит нового преступления в течение одного года.
Согласно обвинительному заключению, член Консервативной народной партии Эстонии Керт Кинго представила в Рийгикогу счета на компенсацию Рийгикогу, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые юридическая фирма фактически Кинго не оказывала в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго использовала поддельные счет-фактуры, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. В фальсификации счетов был обвинен адвокат Мартин Траат, который указал в счетах неверную информацию на основании указаний Керт Кинго .
Согласно обвинительному заключению, и Керт Кинго, и Мартин Траат знали, что подобные услуги фактически не оказывались в связи с деятельностью члена Рийгикогу. Согласно обвинительному заключению, юридическая фирма фактически оказывала услуги посторонним лицам, однако Керт Кинго оплатил счета за оказанные услуги в счет расходов членов Рийгикогу.
Основными предметами спора были вопросы о том, связаны ли приобретенные Мартином Траатом услуги юридической помощи с деятельностью члена Рийгикогу и понимает ли Керт Кинго недопустимость своих действий.
Керт Кинго объяснила в суде, что пять из шести счетов были связаны с тремя гражданскими исками, которые нанесли ущерб ее репутации. По ее мнению, данные судебные споры были связаны с деятельностью члена Рийгикогу.
Суд согласился, что один из шести законопроектов может быть связан с деятельностью члена Рийгикогу.
Что касается остальных пяти счетов, суд установил, что они были либо поддельными, либо слишком общими и не отражали фактического содержания услуги. Фактическое содержание гражданских судебных споров не имело никакого отношения ни к Керт Кинго, ни к работе члена Рийгикогу. Таким образом, не было оснований для возмещения расходов на юридическую помощь по этим спорам в канцелярию Рийгикогу как расходы, связанные с работой Рийгикогу.
На основании представленной суду информации суд пришел к выводу, что и Керт Кинго, и Мартин Траат понимали, что их деятельность запрещена. Кроме того, Керт Кинго легко могла избежать предполагаемой ошибки запрета.
В качестве процессуальных издержек Керт Кинго должна выплатить в доход государства 1230 евро принудительных штрафов, что сопровождается осуждением за преступление второй степени.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Керт Кинго Оливера Няэса по договору о возмещении процессуальных издержек в общей сумме 5655,21 евро. Ходатайство адвоката Мартина Траада Яака Сийму того же содержания было удовлетворено на сумму 3708,50.
В оставшейся части гонорар, выплаченный адвокату по договору, остался за самими ответчиками.
Суд частично удовлетворил гражданский иск канцелярии Рийгикогу и обязал Керт Кинго уплатить 7146 евро на основании Закона о долгах.
Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.