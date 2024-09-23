РАЙНЕР САКС Неудачное испытание ракеты «Сармат» усилило ощущение, что Россия ослаблена

Предпринимаются попытки снабжать заблокированных на заводе с помощью дронов, но это не дает удовлетворительных результатов. Украинские войска не пытаются штурмовать завод, полагая, что в такой ситуации сопротивление в любом случае скоро прекратится. Неразбериху усилили российские артиллерийские удары по территории завода на прошлой неделе, в результате чего военные блогеры и эксперты пришли к выводу, что блокированные части ушли и что этот район находится под контролем украинских сил.

По словам командира украинского подразделения, сопротивление российского подразделения на заводе еще не закончилось, и для них удивительно, что артиллерия российской армии стреляет по их позициям. В традициях российских военных также существует практика вызова на себя огня собственной артиллерии, когда положение обороняющихся безнадежно. Я не думаю, что здесь именно такая ситуация, но эпизод показывает, насколько ошибочно можно интерпретировать ситуацию на фронте по внешним признакам.

В общем, не имеет особого значения, какая армия контролирует эту заводскую территорию. Просто стало несомненным, что российская армия не сможет организовать крупное наступление в направлении Харькова, а возможные меньшие перемещения на несколько километров вдоль линии фронта в ту или иную сторону не изменят этой ситуации.

Активное наступление в направлении Купянска и Лымана продолжалось, но результатов не принесло. На Северском направлении атаки русской армии не были активными, шли локальные позиционные бои.