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РАЙНЕР САКС Неудачное испытание ракеты «Сармат» усилило ощущение, что Россия ослаблена

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Межконтинентальная ракета «Сармат».
Межконтинентальная ракета «Сармат». Фото: SCANPIX
  • Опубликовано заявление США, Японии, Индии и Австралии с осуждением ядерного шантажа РФ
  • Каждую ночь в течение прошлого месяца армия РФ атаковала украинские города иранскими дронами
  • Стало очевидно, что армия не сможет организовать крупное наступление в направлении Харькова

Российские космические войска не смогли провести испытание новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Испытание проходило на космодроме Плесецк (в Архангельской области, в Арктике), и, исходя из текущей информации, похоже, что ракета взорвалась еще до взлета, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Запланировано, что «Сармат» станет важным элементом российской системы стратегического сдерживания, и информация об аварии пришла в исключительно неудачное время. Спикер Госдумы РФ недавно пригрозил Европе «сарматским» ракетным ударом (в ответ на действия Европарламента). Можно быть уверенным, что успешное испытание новой ракеты должно было повлиять на визит президента Украины в США и особенно на процесс принятия США решений относительно поставок вооружений Украине. На фоне успешных атак Украины на склады оружия российской армии углубляется впечатление об ослаблении России.

На официальном сайте администрации президента США опубликовано заявление глав правительств США, Японии, Индии и Австралии, в которых российский ядерный шантаж назван неприемлемым. В заявлении напоминается, что война, инициированная Россией, вызвала большое количество гуманитарных проблем в Украине и представляет угрозу международной продовольственной и энергетической безопасности. Можно сказать, что это хорошо аргументированный в большей своей части текст, в котором очень четко декларируется, что у России нет оснований угрожать ядерной атакой в нынешнем контексте.

Способность России производить много ракет вызывает сомнения

Вчера ВВС России удалось поразить планирующей бомбой Запорожье. Как обычно, пострадали жилые кварталы. В результате нападения шесть человек получили ранения. Каждую ночь в течение последнего месяца российская армия атаковала украинские города с использованием большого количества иранских дронов. В большинстве атак было задействовано более 60 дронов, что явно больше, чем в любой предыдущий период.

Около десяти процентов дронов приземляются, остальные уничтожаются, и эти атаки не привели к серьезным разрушениям. Происходящее говорит о том, что Россия смогла начать производство этих дронов. Баллистические и крылатые ракеты в атаках используются очень редко. Это всерьез ставит под сомнение утверждения экспертов в прессе о том, что российская военная промышленность может производить несколько сотен новых ракет в месяц.

Количество атак российской армии на фронтах несколько уменьшилось. Причина - ожесточенные атаки предыдущих дней и понесенные в их ходе очень тяжелые потери.

Сегодня в СМИ появилась новость относительно Курской области, о том, что между 12 и 14 сентября Александр Курин, командир полка российских десантных войск в звании подполковника, погиб в результате атаки беспилотника. Это период, когда российская армия предприняла попытку контрнаступления в районе Глушково, и основной удар этой атаки приняли на себя части ВДВ. Смерть командира такого ранга дает представление о том, что контратака произошла в неблагоприятных для России условиях, а также объясняет, почему большего успеха не последовало. Дислокация войск в Курской области за вчерашний день не изменилась.

Положение на поле боя

На Харьковском направлении удары российской армии ограничивались северной частью Волчанска. По словам главы украинского подразделения, воюющего в регионе, в Волчанске до сих пор продолжаются бои у расположенного в городе так называемого приборостроительного завода. Больше месяца назад там было блокировано небольшое подразделение российских военных, пути снабжения которого находятся под эффективным огневым контролем украинских подразделений.

Предпринимаются попытки снабжать заблокированных на заводе с помощью дронов, но это не дает удовлетворительных результатов. Украинские войска не пытаются штурмовать завод, полагая, что в такой ситуации сопротивление в любом случае скоро прекратится. Неразбериху усилили российские артиллерийские удары по территории завода на прошлой неделе, в результате чего военные блогеры и эксперты пришли к выводу, что блокированные части ушли и что этот район находится под контролем украинских сил.

По словам командира украинского подразделения, сопротивление российского подразделения на заводе еще не закончилось, и для них удивительно, что артиллерия российской армии стреляет по их позициям. В традициях российских военных также существует практика вызова на себя огня собственной артиллерии, когда положение обороняющихся безнадежно. Я не думаю, что здесь именно такая ситуация, но эпизод показывает, насколько ошибочно можно интерпретировать ситуацию на фронте по внешним признакам.

В общем, не имеет особого значения, какая армия контролирует эту заводскую территорию. Просто стало несомненным, что российская армия не сможет организовать крупное наступление в направлении Харькова, а возможные меньшие перемещения на несколько километров вдоль линии фронта в ту или иную сторону не изменят этой ситуации.

Активное наступление в направлении Купянска и Лымана продолжалось, но результатов не принесло. На Северском направлении атаки русской армии не были активными, шли локальные позиционные бои.

В районе Бахмута атаки российской армии были несколько активнее обычного. Никаких изменений в ситуации нет. Количество наступательных мероприятий, происходящих в направлении Торецка, вчера несколько уменьшилось, и российские части не добились значительных успехов.

Активное наступление продолжается в направлении Покровска. Российские части вчера не смогли подойти к городу, но в некоторых местах им удалось улучшить свои позиции. После нескольких дней атак крупных бронетанковых сил к западу и юго-западу от Донецка количество атак российских войск вчера существенно сократилось, а позиции войск не изменились. Пока до конца не ясно, насколько российским частям удалось продвинуться в ходе крупных атак. В основном блогеры пишут об ухудшении ситуации вокруг города Угледар.

На Южном фронте российские части предпринимают попытки мелкомасштабных атак в направлении города Орехово. Вчера в районе села Работино произошли боестолкновения, однако нападавшим продвинуться не удалось.

Не менее десятка взрывов произошло вчера в Джанкойском районе на севере Крыма, чему предшествовала активность в воздухе. Джанкой - важная железнодорожная станция и логистический центр российской армии, который в прошлом неоднократно подвергался нападениям со стороны украинской армии.

В российском портовом городе Азов произошел крупный взрыв и пожар. Местные каналы говорят об ударе украинской ракетой «Нептун», однако более подробная информация об инциденте не публикуется.

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