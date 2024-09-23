Эстонская пара керлеров Мари Калдвее и Харри Лилль, серебряные призеры чемпионата мира, в полуфинале турнира Большого шлема обыграла японскую пару со счетом 9:2 и в финале Канаду со счетом 9:7.
Круто! Эстонская пара керлеров выиграла турнир Большого шлема!
В финале эстонцы встретились с одной из сильнейших пар Канады по керлингу - Лаурой Уокер и Кирком Мюйресом, занимающими 3-е место в мировом рейтинге.
В динамичном финальном матче обе команды пошли на риск. После третьего тура счет стал равным 3:3, но в четвертом туре соперник отыграл у эстонцев два очка и повел в счете 5:3. В пятом туре эстонцы сумели достойно ответить, выиграв целых пять очков, а в шестом отобрали у соперника еще одно очко. В седьмом туре соперник с преимуществом последнего камня завоевал два очка, но финальный матч завершился победой эстонцев со счетом 9:7.
Лилль отметил, что конкуренция в Канаде была очень жесткой.
«Мы провели очень хороший турнир. Соперники - лучшие в мире, но мы не оставили им особенно много шансов», - добавил Харри Лилль.
За первое место эстонцы заработали еще и солидные призовые: 4000 канадских долларов.
На этой неделе Калдвеэ и Лилль продолжат соревноваться в Канаде и примут участие во втором турнире серии Большого шлема - Vernon Super Series, который стартует в пятницу. В прошлом году Калдвеэ и Лилль одержали на нем победу.
В этом сезоне Калдвеэ и Лилль выступят на семи этапах кубка мира в Эстонии и Европе. Кроме того, примут участие в семи международных турнирах в Канаде. Цель спортсменов – завоевать первую в истории эстонского керлинга олимпийскую путевку и принять участие в борьбе за медали на зимних Играх 2026 года в Милане.
В данный момент смешанная пара керлеров Калдвеэ - Лилль занимает первую строчку мирового рейтинга.