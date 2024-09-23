Для поддержки получателей международной защиты выделят 800 000 евро

В Центре приема беженцев почти все время стоит очередь. За помощью и информацией обращаются и те украинцы, которые смогли вырваться из-под пуль и бомбежек, и те, кто выехал раньше и не может вернуться домой — туда, где стреляют и бомбят.

Фото: Константин Седнев