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На поддержку получателей международной защиты выделят 800 000 евро

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В Центре приема беженцев почти все время стоит очередь. За помощью и информацией обращаются и те украинцы, которые смогли вырваться из-под пуль и бомбежек, и те, кто выехал раньше и не может вернуться домой — туда, где стреляют и бомбят.
В Центре приема беженцев почти все время стоит очередь. За помощью и информацией обращаются и те украинцы, которые смогли вырваться из-под пуль и бомбежек, и те, кто выехал раньше и не может вернуться домой — туда, где стреляют и бомбят. Фото: Константин Седнев

Из-за резкого увеличения числа украинцев, которые получили международную защиту, Министерство культуры Эстонии предложило передать 800 000 евро из Фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции (AMIF), Министерству внутренних дел. Эти деньги планируют направить на помощь украинцам вместо финансирования культурных и спортивных программ.

С начала войны России против Украины 24 февраля 2022 года по 15 сентября 2023 года в Эстонии на международную защиту подали заявки 7302 гражданина Украины. На 15 сентября 6042 украинцам было выдано временное разрешение на проживание на основании дополнительной защиты.

До 2022 года обучение для получателей международной защиты в Эстонии проходили около 50 человек в год. Но за последние два года количество участников резко выросло. В 2022 году обучение прошли 323 человека, а в 2023 году, до конца сентября - уже 2527 человек.

Согласно закону, взрослые, получившие международную защиту, обязаны пройти государственную программу адаптации. Программа включает курсы по знакомству с эстонским обществом и повседневной жизнью, а также обучение эстонскому языку.

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