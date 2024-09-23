Работа с подвохом: преступники из-за границы вербуют жителей Эстонии

Младшему из задержанных всего 16 лет, старшему - 20 лет. Их подозревают в мошенничестве и подготовке киберпреступлений.

По данным полиции, действия молодых людей координировались из иностранного колл-центра. Их завербовали через приложение Telegram, предложив оплату в размере 80 евро в день. Также были оплачены расходы на аренду помещений для работы. Например, в одном из хостелов в районе Мустамяэ в Таллинне была арендована комната.