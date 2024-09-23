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На перекрестке столкнулись микроавтобус и велосипедист, одному человеку потребовалась госпитализация

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В субботу в 14.00 на пересечении улиц Карья и Семинари в Раквере было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 17-летний молодой человек выехал на велосипеде на пешеходный переход и врезался в боковую часть микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 39-летний мужчина.

После столкновения микроавтобус резко затормозил. Пассажир микроавтобуса, 31-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в больницу.

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