Министр здравоохранения Рийна Сиккут одобрила эту инициативу и подчеркнула важность профилактики заболеваний. Она отметила: «Профилактика - это лучший способ помочь людям жить дольше и здоровее, а также снизить расходы на медицинское страхование».

Здоровье зубов важно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Вложение работодателей в стоматологические услуги сделает их более доступными для работников, так как сейчас они требуют значительных личных расходов.

В настоящее время работодатели могут оплачивать без налогообложения услуги таких специалистов, как физиотерапевты, логопеды и клинические психологи. Министерство предлагает расширить этот список, добавив туда стоматологические услуги и услуги психологов-консультантов.

Раннее выявление заболеваний уже возможно через Инспекцию труда, на которую также распространяются налоговые льготы.

В 2023 году только около пяти процентов работодателей воспользовались возможностью возмещать расходы на здоровье сотрудников. Из них лишь 10% использовали полную льготу в размере 400 евро. В среднем на одного сотрудника работодатели тратили 215 евро в год.