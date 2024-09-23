Канцлер юстиции не считает автоналог неконституционным

Кылварт просил канцлера юстиции оценить конституционность Закона об автомобильном налоге, утверждая, что закон может быть неконституционным, поскольку не предусматривает льгот для инвалидов, многодетных семей и жителей сельской местности.

Канцлер юстиции в своем ответе подчеркнула, что не будет вмешиваться в налоговую и социальную политику Рийгикогу, если она не противоречит конституции.

«Рийгикогу имеет право принимать решения о размере налогов, а также о способах поддержки инвалидов, многодетных семей и жителей сельской местности. Вы правы в том, что Конституция не позволяет оставлять их на произвол судьбы. Однако Конституция не требует, чтобы помощь обязательно оказывалась в виде налоговых льгот или освобождения от налогов. Вероятно, необходимо оценить адекватность финансовой и иной помощи этим членам общества», - пояснила Мадизе.

Она отметила, что налог на автомобили устроен таким образом, что более старые и дешевые транспортные средства облагаются по более низкой ставке. Исходя из текущих данных, также нет оснований полагать, что налог на автомобили не учитывает платежеспособность населения или что он настолько высок, что автовладельцы вынуждены отказываться от своих машин.

«Разумные налоги на имущество являются допустимыми по Конституции. Налоги на имущество не должны носить конфискационный характер, т.е. заставлять человека отказаться от автомобиля, дома или другого важного для него имущества. Однако если в некоторых случаях налог на автомобиль оказывается конфискационным, налогоплательщик может оспорить налоговое уведомление в суде и попросить суд оценить конституционность налога на основании конкретного дела. В настоящее время канцлеру юстиции неизвестно ни об одном таком случае», - добавил он.

Поэтому Мадизе считает, что на основании фактов, представленных Кылвартом, нет оснований для признания Закона об автомобильном налоге неконституционным. Однако канцлер юстиции продолжит анализ конституционности налогообложения старых транспортных средств и вопроса о компенсации регистрационных сборов в случае ущерба.

Кылварт также просил оценить формальную конституционность закона, но канцлер юстиции сочла, что просить Рийгикогу пересмотреть закон о налоге в данном случае неправильно и неэффективно.