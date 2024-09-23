В Латвии у нарушителей ПДД появилась возможность оплатить штраф на месте с помощью банковской карты

Жителям рекомендуется использовать возможность оплаты банковской картой, чтобы избежать ситуации, когда платеж случайно будет произведен не на тот счет. Также при оплате переводом могут быть допущены ошибки при заполнении пояснения, и в этом случае платеж не пройдет должным образом.