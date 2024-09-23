Машины полиции в Латвии отныне оборудованы платежными терминалами, которые позволяют жителям оплачивать штрафы за нарушения ПДД сразу после их выписки сотрудником правоохранительных органов.
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В Латвии у нарушителей ПДД появилась возможность оплатить штраф на месте с помощью банковской карты
Перевод: Павел Соболев
Жителям рекомендуется использовать возможность оплаты банковской картой, чтобы избежать ситуации, когда платеж случайно будет произведен не на тот счет. Также при оплате переводом могут быть допущены ошибки при заполнении пояснения, и в этом случае платеж не пройдет должным образом.