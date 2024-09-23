Два случая утечки газа в Нарве: семь человек нуждались в госпитализации

Перевод: Павел Соболев

В 16.35 спасатели были вызваны в жилой дом на улице Кренгольми в Нарве, где чувствовался запах газа, в результате чего находящимся в квартире людям стало плохо. Окна квартиры были открыты. Вызвавший спасателей человек сам отвез в больницу двоих жильцов квартиры. Спасатели обнаружили утечку газа возле недавно установленной новой газовой плиты. В соседних квартирах опасности не было. В квартире перекрыли газовый вентиль и вызвали газовиков.

В тот же день в 21.00 в центр тревоги поступил сигнал о том, что детям в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве стало плохо. В квартире установлено газовое оборудование. Диспетчер уже при получении вызова попросил жильцов немедленно покинуть квартиру.

Скорая помощь доставила в больницу пятерых членов семьи. Спасатели обнаружили утечку газа в ванной комнате квартиры. Газовый вентиль в квартире был перекрыт, а окна квартиры были открыты для проветривания. В остальных квартирах опасности не было. В квартире не было датчиков дыма и угарного газа. Жильцам было предписано отказаться от использования бойлера.

Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, обнаружить его без соответствующего датчика невозможно. Датчик угарного газа подает сигнал тревоги, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека. В случае тревоги как можно скорее покиньте помещение и подышите свежим воздухом. При выходе из помещения окна и заслонки отопительного прибора должны быть открыты для проветривания. При плохом самочувствии и выраженных симптомах отравления необходимо позвонить по номеру экстренной помощи 112. Датчик угарного газа необходимо устанавливать в доме с газовым оборудованием и печным отоплением.