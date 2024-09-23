Спасатели пришли на помощь попавшему на болоте в беду сборщику ягод

Перевод: Павел Соболев

В пятницу вечером в 19.47 сработал датчик угарного газа в жилом доме в деревне Пиккъярве в волости Йыгева. Прибывшие спасатели обнаружили, что топивший печь владелец дома нарушил правила пожарной безопасности. Спасатели проветрили помещение и объяснили владельцу правильную технику отапливания.

В пятницу днем спасатели убрали дерево, упавшее на дорогу в деревне Сепа в Тартуской волости, заблокировавшее движение в обоих направлениях. Полчаса ушло на то, чтобы убрать дерево и расчистить дорогу.

В пятницу в 19.55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Ялака в Тарту горят три заброшенных сарая. Один полностью сгорел в результате пожара, в двух других был потушен горевший внутри мусор. В 21.02 пожар был потушен.

В воскресенье в 16.27 в деревне Валмотса в Тартуской волости случилась беда с человеком, собиравшим ягоды на болоте. Из-за проблем со здоровьем человек не смог сам идти. Местные спасатели-добровольцы помогли ему покинуть территорию болота и вывели его на дорогу. Скорую помощь человеку вызывать не потребовалась; получив помощь спасателей, он почувствовал себя намного лучше.