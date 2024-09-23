В мировом рейтинге талантов Эстония за год опустилась на три позиции

Рейтинг включает 67 стран, и среди ближайших соседей Эстония уступила Финляндии, которая заняла 13-е место. Литва оказалась на 23-й строчке, а Латвия - на 35-й. Лидерами рейтинга стали Швейцария, Сингапур и Люксембург.

Этот рейтинг оценивает страны по трем ключевым параметрам: инвестиции и развитие, доступность навыков и компетенций и привлекательность для талантов.

Среди сильных сторон Эстонии - значительные инвестиции в образование и высокий уровень участия женщин в рабочей силе. По критерию «инвестиции и развитие» Эстония поднялась на 10-е место, улучшив свои позиции на три пункта по сравнению с 2023 годом. В показателе участия женщин в рабочей силе Эстония заняла третье место среди всех стран.

В категории «доступность навыков и компетенций» Эстония демонстрирует сильные результаты в международных тестах PISA и росте рабочей силы. Однако остаются проблемы: не хватает квалифицированных специалистов, а также руководителей с международным опытом и топ-менеджеров. В этом сегменте Эстония опустилась на 21-е место, потеряв две позиции.

Одним из плюсов Эстонии является чистая окружающая среда и свежий воздух, что привлекает таланты. Однако низкий уровень зарплат, особенно для руководителей, является значительным минусом. В категории привлекательности Эстония также заняла 21-е место, потеряв две позиции по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, хотя Эстония продолжает демонстрировать сильные стороны в образовании и развитии кадров, проблемные зоны в доступности квалифицированных специалистов и конкурентоспособности зарплат мешают стране удерживать высокие позиции в мировом рейтинге талантов.