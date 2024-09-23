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Эстонский теннисист поднялся в мировом рейтинге сразу на 15 строк

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Даниил Глинка.
Даниил Глинка. Фото: Facebook @EestiTennis

В обновленном мировом теннисном рейтинге сразу два эстонских спортсмена вошли в число 400 лучших игроков мира.

Первой ракеткой Эстонии в мужском теннисе остается Марк Лаял, который опустился на шесть позиций и занимает сейчас 230 место. Еще один эстонский теннисист Даниил Глинка поднялся на 15 позиций и занял 390-ю строчку. Ранее он не входил в число лучших 400 теннисистов.

В первую тысячу входят также Оливер Оякаар (ATP 887) и Кристьян Тамм (ATP 968).

Первое место рейтинга у Яника Синнера, следом за ним расположились Александр Зверев, Карлос Алькарас и Новак Джокович.

У женщин особых изменений нет. Лучшей теннисисткой остается Ига Свентек. На втором месте Арина Соболенко и на третьем Джессика Пегула.

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