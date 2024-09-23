Эстонский теннисист поднялся в мировом рейтинге сразу на 15 строк

Первой ракеткой Эстонии в мужском теннисе остается Марк Лаял, который опустился на шесть позиций и занимает сейчас 230 место. Еще один эстонский теннисист Даниил Глинка поднялся на 15 позиций и занял 390-ю строчку. Ранее он не входил в число лучших 400 теннисистов.