В обновленном мировом теннисном рейтинге сразу два эстонских спортсмена вошли в число 400 лучших игроков мира.
Эстонский теннисист поднялся в мировом рейтинге сразу на 15 строк
Первой ракеткой Эстонии в мужском теннисе остается Марк Лаял, который опустился на шесть позиций и занимает сейчас 230 место. Еще один эстонский теннисист Даниил Глинка поднялся на 15 позиций и занял 390-ю строчку. Ранее он не входил в число лучших 400 теннисистов.
В первую тысячу входят также Оливер Оякаар (ATP 887) и Кристьян Тамм (ATP 968).
Первое место рейтинга у Яника Синнера, следом за ним расположились Александр Зверев, Карлос Алькарас и Новак Джокович.
У женщин особых изменений нет. Лучшей теннисисткой остается Ига Свентек. На втором месте Арина Соболенко и на третьем Джессика Пегула.