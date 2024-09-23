Жительница Таллинна пыталась обмануть прокуратуру с помощью поддельных справок

Согласно обвинению, 1 августа 2023 года поздно вечером в Таллинне в районе Кристийне Инга в состоянии алкогольного опьянения была поймана за рулем автомобиля. В связи с этим было начато уголовное производство, которое в итоге было прекращено 13 сентября того же года.