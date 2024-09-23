Инга, которая ранее была поймана пьяной за рулем, полгода передавала в прокуратуру поддельные справки и таким образом пыталась избежать наказания.
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Жительница Таллинна пыталась обмануть прокуратуру с помощью поддельных справок
Согласно обвинению, 1 августа 2023 года поздно вечером в Таллинне в районе Кристийне Инга в состоянии алкогольного опьянения была поймана за рулем автомобиля. В связи с этим было начато уголовное производство, которое в итоге было прекращено 13 сентября того же года.
Но производство могло быть возобновлено, поскольку Инга нарушила одно из условий прекращения уголовного дела: запрет на употребление алкоголя. Чтобы избежать наказания, Инга решила пойти на преступление.