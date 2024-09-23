Решение суда вступило в силу: адвокат Пауль Керес должен признать свои слова о Кае Каллас ложью

Окружной суд оставил в силе часть решения уездного суда, согласно которой Керес должен в течение двух недель со дня вступления решения в законную силу сделать на радио Kuku в программе Sihik следующее заявление: «Сделанное мной, Паулем Кересом, в радиопрограмме Sihik на радио Kuku 30 ноября 2021 года, транслировавшейся с 12 часов, утверждение о том, что премьер-министр Кая Каллас устроила празднование дня рождения 17 июня 2021 года за счет государства, является ложью».