Мнение Эстонские дети говорят друг с другом по-английски. Мы исчезаем как нация?

Родители могут реагировать по-разному: кто-то рад видеть, как ребенок делает успехи в иностранном языке и начинает подыгрывать - тоже переходит на английский, если владеет им. Другие хотя бы пытаются поддерживать у себя дома эстоноязычную среду, но когда детям разрешают погрузиться в свои смартфоны, в стенах домов снова слышится непрерывная болтовня на английском.

Учителя эстонского языка и литературы обеспокоены тем, что если эстонскую литературу дети читают на английском языке хоть в каком-то объеме, то иностранную литературу - все чаще только на английском. И это несмотря на наличие очень хороших переводов на эстонский язык, поскольку в интернете и книжных магазинах молодежи легче приобрести во много раз более дешевые книги на английском языке, в том числе и переводы с других языков на английский.

Даже ученики начальной школы в основном читают и говорят на английском, в то время как в детских садах еще нет никаких признаков англизации. Помимо дешевизны книг, английский словарный запас тоже должен быть довольно богатым. И все больше эстонских слов становятся детям непонятными.

Вспомним, что один эстонский докторант не знал значения слова «лидер». Учителя отмечают, например, что ученики старших классов могут не знать слов «свекровь» и «тесть».