Сообщения о том, что умение читать книги на эстонском языке начинает исчезать из эстонских школ, поступают уже несколько лет. Реальность такова, что эстонские дети разговаривают на английском языке друг с другом в школе, а дома - с родителями, пишет журналист Аймар Альтосаар.
Мнение ⟩ Эстонские дети говорят друг с другом по-английски. Мы исчезаем как нация?
Родители могут реагировать по-разному: кто-то рад видеть, как ребенок делает успехи в иностранном языке и начинает подыгрывать - тоже переходит на английский, если владеет им. Другие хотя бы пытаются поддерживать у себя дома эстоноязычную среду, но когда детям разрешают погрузиться в свои смартфоны, в стенах домов снова слышится непрерывная болтовня на английском.
Учителя эстонского языка и литературы обеспокоены тем, что если эстонскую литературу дети читают на английском языке хоть в каком-то объеме, то иностранную литературу - все чаще только на английском. И это несмотря на наличие очень хороших переводов на эстонский язык, поскольку в интернете и книжных магазинах молодежи легче приобрести во много раз более дешевые книги на английском языке, в том числе и переводы с других языков на английский.
Даже ученики начальной школы в основном читают и говорят на английском, в то время как в детских садах еще нет никаких признаков англизации. Помимо дешевизны книг, английский словарный запас тоже должен быть довольно богатым. И все больше эстонских слов становятся детям непонятными.
Вспомним, что один эстонский докторант не знал значения слова «лидер». Учителя отмечают, например, что ученики старших классов могут не знать слов «свекровь» и «тесть».
Если с одной стороны мы прилагаем усилия на государственном уровне, чтобы всю нашу систему образования перевести на эстонский язык, то с другой стороны мы видим, как она потихоньку переходит на английский. Если наша англоговорящая молодежь не склонна переезжать жить куда-либо, то один из вариантов - эстонцы просто сменят язык, будут и дальше гордиться своей национальностью, ходить на певческие праздники и прыгать через костер в Иванову ночь. Другой вариант – мы просто исчезнем как нация. Даже самая эффективная политика по увеличению рождаемости будет сравнима с попыткой принести воду в решете.
Что же может помочь? Прежде всего, осознание ситуации, поскольку именно этого требуют Конституция и наша тысячелетняя история. В частности, мы могли бы отказаться от преподавания английского языка в школах и увеличить объем уроков эстонской литературы, потому что именно на родном языке мы учимся быть людьми. Английский язык в любом случае можно выучить в Сети. Выбор других языков и их преподавание в школах также можно было бы увеличить, чтобы расширить интеллектуальный горизонт.
Однако очевидно, что издание книг на эстонском языке необходимо активно субсидировать, а также формировать положительное отношение к литературе на эстонском языке с помощью государственной политики и различных кампаний. Это также поможет тем, кого мы пытаемся интегрировать в школы с эстонским языком обучения. В противном случае нас ждет неудача.