Полиция разыскивает пропавшего 69-летнего мужчину

19 сентября из дома в волости Йыгева ушел 69-летний мужчина, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

При уходе он оставил телефон и другие личные вещи. Родственники самостоятельно искали его последние дни, обзванивали знакомых и друзей, но до сих пор не знают, где может находиться Рейно.

Проверены медицинские учреждения в Тарту и Йыгева. Поиски продолжаются до сих пор как вблизи его дома, так и на большем расстоянии с помощью дронов и пеших групп.

У Рейно худощавое телосложение и лысина, его рост около 175 см.

Полиция просит всех, кто мог видеть Рейно, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.