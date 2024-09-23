Пропавший на прошлой неделе 69-летний мужчина найден мертвым

19 сентября из дома в волости Йыгева ушел 69-летний мужчина, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

При уходе он оставил телефон и другие личные вещи. Родственники самостоятельно искали его последние дни, обзванивали знакомых и друзей, но так и не смогли узнать, где он мог находиться.

Были проверены медицинские учреждения в Тарту и Йыгева.

Патрульный полицейский Тартуского отделения полиции Маргус Паккенен сегодня, 24 сентября, вечером сообщил, что вчера полиция начала прочесывать окрестности дома Рейно. К поискам были привлечены две служебные собаки с проводниками, дроны и полицейские патрули. В поисках также помогали местные жители и волонтеры, которые также искали Рейно по сегодняшний день.

«Пропавшего сегодня после обеда в лесу недалеко от дома нашли его знакомые. К сожалению, он был мертв. Оснований подозревать в его смерти преступление нет, но тело отправили на вскрытие для установления точной причины смерти», - говорит Паккенен.