Госдума РФ рассматривает законопроект, который позволит давать пожизненные сроки лицам, обвиняющимся в вооруженном мятеже. Эксперты видят в этом не страх Путина за себя, а упрощение преследования оппонентов Кремля.
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Путин боится вооруженного мятежа? В России расширяют применение пожизненного лишения свободы
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж, сообщает 23 сентября петербургское негосударственное издание «Фонтанка.ру».
В действующей редакции закона говорится об организации вооруженного мятежа или активном участии в нем с целью свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, за что предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.