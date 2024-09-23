Путин боится вооруженного мятежа? В России расширяют применение пожизненного лишения свободы

Несмотря на то, что Владимир Путин имеет образование юриста, его действия и поведение его подчиненных оказались предметом пристального изучения и судьями Международного суда ООН в Гааге, и Международного уголовного суда в том же голландском городе.

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