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Путин боится вооруженного мятежа? В России расширяют применение пожизненного лишения свободы

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Несмотря на то, что Владимир Путин имеет образование юриста, его действия и поведение его подчиненных оказались предметом пристального изучения и судьями Международного суда ООН в Гааге, и Международного уголовного суда в том же голландском городе.
Несмотря на то, что Владимир Путин имеет образование юриста, его действия и поведение его подчиненных оказались предметом пристального изучения и судьями Международного суда ООН в Гааге, и Международного уголовного суда в том же голландском городе. Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

Госдума РФ рассматривает законопроект, который позволит давать пожизненные сроки лицам, обвиняющимся в вооруженном мятеже. Эксперты видят в этом не страх Путина за себя, а упрощение преследования оппонентов Кремля.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж, сообщает 23 сентября петербургское негосударственное издание «Фонтанка.ру».

В действующей редакции закона говорится об организации вооруженного мятежа или активном участии в нем с целью свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, за что предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

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