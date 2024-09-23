ФОТО Разнообразное меню блинного завтрака привело на Ратушную площадь множество студентов

Перевод: Павел Соболев

Если в прошлые годы блинный завтрак предполагал продажу блинов за одним прилавком, то сегодня выбор был большой. Само собой разумеется, что несколько поваров за прилавками предлагали именно блины, большие и маленькие, в традиционных и веганских версиях. Однако, кроме того, были доступны гриль-сэндвичи, гречневая каша, омлет и вафли. Можно было пить чай и кофе, а также безалкогольный лонг-дринк и энергетический напиток.

Традиционные блины в фиолетовом шатре предлагала и создательница приложения Ela Мийна-Лийза Герман, окончившая Тартуский университет по специальности «политология». Именно во время обучения у нее возникла идея создать приложение, в котором все события студенческих дней были бы собраны вместе.

Сказано - сделано! Весной Ela впервые выступила партнером студенческих дней в качестве официального приложения, и вот теперь это же случилось и осенью. В мобильном приложении все события собраны в одном месте, и вам больше не придется заглядывать на главную страницу или следить за событиями в социальных сетях.

Этой осенью в студенческие дни пройдет около 60 мероприятий, среди которых каждый студент должен найти себе занятие и развлечение. Кевин Няэлик, приехавший с Сааремаа для изучения информационных технологий в университете, весной впервые принял участие в студенческих днях. На этот раз он и его друзья планируют снова как следует испробовать на себе события студенческих дней. Однако на утренние часы у него не было больших планов. «Я лучше посмотрю, что будет происходить вечером, и пойду куда-нибудь», - сказал Няэлик.