Именно столько вам нужно откладывать в день, чтобы накопить 100 000 евро

При этом средняя сумма сбережений тех финнов, которые откладывают деньги, составляет 290 евро в месяц. Согласно подсчетам Danske, эта сумма тоже может создать значительный буфер сбережений.

Например, если вы откладываете 200 евро в месяц или 6,6 евро в день в течение 20 лет, то накопите 48 000 евро. Если вложить эту сумму в фондовые рынки со средней доходностью восемь процентов в год, то через 20 лет эта сумма вырастет до 115 000 евро.