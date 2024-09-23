Во вторник в Эстонии будет до 22 градусов тепла

Ночью будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, скорость - 2-8 м/с. Температура воздуха - от 6 до 12 градусов, на побережье - до 16 градусов.

На Чудском озере будет юго-восточный ветер силой 4-8 м/с, порывами - до 11 м/с. Высота волны - 0,5-1 метр. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура - 9-13 градусов.

Днем будет преимущественно без осадков, с небольшой облачностью. Юго-восточный и южный ветер будут дуть с силой 3-9 м/с, на побережье днем ​​порывами до 13 м/с. Температура - 18-22 градуса.

На Чудском озере будет юго-восточный ветер, скорость - 4-8 м/с, высота волн - 0,5-1 метр. Возможен небольшой дождь. Видимость хорошая. Температура - 15-18 градусов.