Израиль начал рассылать на телефоны жителей Ливана призыв эвакуироваться, предупреждая о новых ударах по «Хезболле»

«Граждане Бейрута и ряда районов получают по стационарным телефонам предупреждения, источником которых является израильский враг, предписывающий им быстро эвакуироваться», - говорится в сообщении официального Национального агентства новостей Ливана (NNA).

Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что в его офис тоже поступил звонок с таким предупреждением. Макари называет это частью психологической войны, ведущейся Израилем.

По сообщениям корреспондента Би-би-си в Бейруте Нафиса Коннаварда, в понедельник утром жители южного Ливана получили текстовые и голосовые сообщения с предупреждением держаться подальше от жилых зданий, которые, по словам израильтян, используются «Хезболлой» для хранения оружия.

На одном из видеороликов, распространяемых в социальных сетях, показан житель деревни, получивший голосовое сообщение, в котором говорится, что израильская операция продолжается и вступила «в новую фазу».

«Если вы находитесь в деревне, которую использует "Хезболла", немедленно покиньте ее ради собственной безопасности», - говорится в голосовом сообщении.

Глава государственной телекоммуникационной компании Ogero Имад Крейдие заявил агентству AFP, что «система стационарной связи в Ливане блокирует все сообщения из Израиля», но Израиль «обходит системы связи, используя международный телефонный код дружественной страны».

Эти предупреждения стали первым таким с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана (в секторе Газа ЦАХАЛ не раз прибегал к этой практике).