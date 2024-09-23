Портал Marca сообщает, что капитан каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму и скорее всего, не будет играть в этом сезоне.
Видео ⟩ Капитан «Барселоны» кричал от боли – серьезная травма надолго вывела игрока из строя
Инцидент произошел в матче шестого тура Ла Лиги против Вильярреала (5:1), когда в конце первого тайма тер Штеген неудачно приземлился после прыжка за мячом.
Lesió Greu de Ter Stegen: que se’n va del Camp amb evidents mostres de dolor. Luxació de ròtula. pic.twitter.com/BhW9002dAj— Lluís Puig (@Fisioinquiet) September 22, 2024
Вероятнее всего, немецкий голкипер порвал коленные связки – от боли футболист кричал. С поля его уносили на носилках.
La reacción de Ter Stegen al ver su rodilla. 💔💔💔 pic.twitter.com/NoZeAZpk9V— Diari Culé (@diaricule_1899) September 22, 2024
Если диагноз подтвердится, это значит, что Марк-Андре тер Штеген как минимум восемь месяцев не сможет играть.
Помимо того, что 32-летний Тер Штеген был избран капитаном «Барселоны», он также стал и основным вратарем сборной Германии.