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Видео Капитан «Барселоны» кричал от боли – серьезная травма надолго вывела игрока из строя

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Капитан "Барселоны" кричал от боли.
Капитан "Барселоны" кричал от боли. Фото: IMAGO/Revierfoto

Портал Marca сообщает, что капитан каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил серьезную травму и скорее всего, не будет играть в этом сезоне.

Инцидент произошел в матче шестого тура Ла Лиги против Вильярреала (5:1), когда в конце первого тайма тер Штеген неудачно приземлился после прыжка за мячом.

Вероятнее всего, немецкий голкипер порвал коленные связки – от боли футболист кричал. С поля его уносили на носилках.

Если диагноз подтвердится, это значит, что Марк-Андре тер Штеген как минимум восемь месяцев не сможет играть.

Помимо того, что 32-летний Тер Штеген был избран капитаном «Барселоны», он также стал и основным вратарем сборной Германии.

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