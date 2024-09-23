Видео Капитан «Барселоны» кричал от боли – серьезная травма надолго вывела игрока из строя

Инцидент произошел в матче шестого тура Ла Лиги против Вильярреала (5:1), когда в конце первого тайма тер Штеген неудачно приземлился после прыжка за мячом.

Lesió Greu de Ter Stegen: que se’n va del Camp amb evidents mostres de dolor. Luxació de ròtula. pic.twitter.com/BhW9002dAj — Lluís Puig (@Fisioinquiet) September 22, 2024

Вероятнее всего, немецкий голкипер порвал коленные связки – от боли футболист кричал. С поля его уносили на носилках.

La reacción de Ter Stegen al ver su rodilla. 💔💔💔 pic.twitter.com/NoZeAZpk9V — Diari Culé (@diaricule_1899) September 22, 2024

Если диагноз подтвердится, это значит, что Марк-Андре тер Штеген как минимум восемь месяцев не сможет играть.

Помимо того, что 32-летний Тер Штеген был избран капитаном «Барселоны», он также стал и основным вратарем сборной Германии.