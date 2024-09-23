Глава DPD: быстрому переходу на электротранспорт мешает отсутствие видения у государства

По словам Кирсса, с одной стороны, продвижение электрического транспорта является экологически устойчивым и обращенным в будущее шагом, с другой – оно ставит компании в сложное положение из-за существующих экономических решений, инфраструктурных вопросов и различных сборов.

Министерства, ведомства и государственные предприятия действуют слишком изолированно, поэтому нет четкого обзора или представления того, как будут достигнуты цели по сокращению выбросов парниковых газов.

Основная сложность перехода на электрический транспорт заключается в недостатке видения со стороны эстонского государства. Высокие расходы на подключение, затраты на строительство зарядных станций и недостаточные меры поддержки мешают быстрому переходу на зеленый транспорт, подытожил глава DPD Eesti.

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