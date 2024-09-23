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Полиция разыскивает 51-летнего Дмитрия, уклоняющегося от предварительного следствия

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Полиция разыскивает Дмитрия Евдокимова.
Полиция разыскивает Дмитрия Евдокимова. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает Дмитрия Евдокимова, 20 августа 1973 года рождения, уклоняющегося от предварительного следствия. Его подозревают в домашнем насилии.

Он может находиться в Таллинне, а также в других частях Харьюмаа.

Рост Дмитрия - около 185 см, он среднего телосложения. У него зеленые глаза и светлые волосы. На среднем пальце левой руки вытатуировано слово «Лорд», на обоих предплечьях - змеи и пауки.

Если кто-либо видел Дмитрия или знает, где он находится, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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