Ни в чем себе не отказывайте: во вторник стоимость электричества приятно удивит

Самой высокой - 141,07 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет во вторник утром, с 7 до 8 часов, а самой низкой - поздно вечером, с 23 часов до полуночи, когда она упадет до 13,01 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить немного больше, чем в Эстонии - 57,50 евро за мегаватт-час. В Финляндии она будет во много раз дешевле, составив 23,57 евро за мегаватт-час. Самой высокой в системе Nord Pool средняя цена на электричество будет во вторник в Германии и Дании - 91,77 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 106,87 евро за мегаватт-час, что на 13,2% больше, чем в августе 2023 года, когда средняя месячная цена составила 94,38 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена выросла на 9,1%. В этом году средняя месячная цена была выше только в январе, когда она достигла 126,48 евро за мегаватт-час.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.