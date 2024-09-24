В настоящее время европейцы русского происхождения сталкиваются с проблемой поддержания личных контактов со своими родственниками в России. Как встретиться с родственниками в России, не подвергнув при этом опасности ни себя, ни близких; как общаться с ними, обходя тему войны, или не общаться, если обойти эту тему невозможно? О сложностях контактов европейцев с людьми в России в условиях войны размышляет студентка факультета международных отношений Анастасия Савицкая.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Дилемма людей русского происхождения в Европе: как поддерживать отношения с россиянами во время войны?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Пограничный переход Нарва-Ивангород. Ежедневно границу пересекают около 1500 человек, которым приходится стоять в очередях и ждать по несколько часов. На этом фоне логично спросить, зачем кому-то понадобилось совершать такое путешествие в данный момент. Военная ситуация, Россия - агрессор, никогда не знаешь, как к тебе отнесутся пограничники в России. Министерства иностранных дел стран Европы категорически предостерегают своих граждан от поездок в Россию.
Но, несмотря на это, я и сама задумывалась о поездке в Россию сейчас, когда я нахожусь в Эстонии, и граница так близко. Не потому, что эта страна меня особенно привлекает, а потому, что там живут мои близкие, которых я не видела уже несколько лет. У меня уже давно нет ничего общего с Россией, но что касается отношений, то, как говорится, сердцу не прикажешь. Я могу себе представить, что многие европейцы сталкиваются с той же дилеммой.
На фоне российского вторжения в Украину возникает понятная реакция - максимально отстраниться от России. Однако то, что хорошо срабатывает в сфере политики и экономики, не так просто перенести на отношения между людьми, особенно с теми, кто также называет войну войной и признает имперские амбиции России в Украине.
В Германии проживает самое большое количество российских граждан в ЕС - около 260 000 человек. Кроме того, в стране проживает более 2,5 млн граждан Германии, имеющих русское происхождение. Семейные узы в Эстонии, конечно, гораздо более тесно переплетены в силу географического положения страны и исторических связей с Россией. Целых 10 процентов населения Эстонии либо имеют российское гражданство, либо являются негражданами, то есть этническими русскими, большинство из которых - бывшие граждане Советского Союза, не получившие эстонского гражданства.
Помимо них, существует также большая группа людей русского происхождения. Родственники, друзья и общие воспоминания связывают этих людей с авторитарным режимом, действия которого исключают возможность мирного сосуществования в Европе.
Опасения по поводу въезда в страну вполне оправданны
В последние годы многочисленные издания неоднократно сообщали о том, как допрашивают людей при въезде в Россию и, прежде всего, как обыскивают их мобильные устройства в поисках «подозрительной» информации. Неважно, есть ли у вас российское гражданство или нет - постоянное проживание за границей и наличие иностранного гражданства может сделать вас еще более уязвимыми.
Тем не менее, существует много практических советов, в которых рассказывается о том, как подготовиться, если поездка в Россию неизбежна. Вам следует удалить всю сомнительную информацию и, желательно, заменить ее на поддельную. Не только социальные сети, но и банковские переводы могут стать достаточным поводом для ареста и осуждения, как это произошло в случае с Ксенией Хаваной, женщиной с двойным гражданством - российским и американским, которая пожертвовала деньги Украине. Ее предполагаемое административное правонарушение превратилось в процесс о государственной измене.
Но даже если вы подготовитесь, станет ясно, что Россия государство с полной системой слежки. Как сообщает медиапроект «Север.Реалии», ФСБ может использовать программы для восстановления любого удаленного контента. Каким бы сильным ни было желание посетить своих близких в России, будучи демократически настроенным либеральным человеком, вы должны осознавать риски, даже если кажется, что они не затрагивают многих людей. Действия российской стороны непредсказуемы.
Полярные позиции людей русского происхождения в Европе
Политика в России и вторжение России в Украину разделяет не только людей русского происхождения в Европе и их родственников в Российской Федерации, но и саму Европу. Группа людей русского происхождения в Европе очень гетерогенна. В то время как одни относятся к России критически и понимают, что до тех пор, пока в стране существует нынешний режим, беспроблемные отношения с Россией невозможны, не говоря уже о безопасных поездках туда, так называемые Putinversteher считают себя частью российского общества и хотели бы видеть Россию вовлеченной в международный диалог.
Как и большинство населения внутри России, дружественно настроенные к России европейцы доверяют российскому телевидению и считают, что Россия имеет право вмешиваться в ситуацию в Украине. Каждый причастный должен решить, хочет ли он продолжать общаться с людьми такого мышления, потому что потенциал для конфликта кажется неизбежным. Но, тем не менее, необходимо всегда четко выражать свою позицию, возможно, это заставит их в какой-то момент осознать, насколько негативно их позиция влияет не только на Россию, но и на ваши с ними отношения.
Дружественные России партии, такие как «Альтернатива для Германии», только разжигают этот внутренний конфликт среди людей русского происхождения в Европе. Их политика подрывает солидарность с Украиной, и существует опасение, что поддержка России некоторыми людьми может распространить негативный имидж на всю группу русского происхождения.
Как же быть?
Именно поэтому особенно важно критически оценивать российскую политику. Пока мы не подвергаем опасности своих родственников в России, мы должны использовать возможности здесь, в Европе, поддерживать Украину. То, что мы живем за границей, не означает, что мы можем оставаться в стороне от хода этой войны. Таким безучастным отношением мы только способствуем продолжению войны России и отдаляем возможность нормальных контактов с ее гражданами.
Кроме того, страдания, которые мы испытываем из-за отсутствия личного контакта с близкими в России, абсолютно не сравнимы с тем, что испытывают украинцы в этой войне.
Наверно, кому-то может показаться, что поддерживать связь с родственниками в России станет проще, если они будут симпатизировать российскому государству или просто сделают вид, что лояльны режиму. Но, я уверена, что это будет иметь совершенно противоположный эффект, если они видят свое будущее в независимой Европе.
У нас есть связь с Россией, и мы не хотим терять близких людей. Но чтобы укрепить этот контакт, и для того, чтобы он был безопасным и длительным, мы обязаны продолжать выступать за окончание войны, поддержку Украины и демократические перемены в России. Это единственный способ преодолеть дилемму в долгосрочной перспективе и иметь возможность поддерживать связь с близкими без всякого риска.