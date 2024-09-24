ОТ ПОЛИТОЛОГА Дилемма людей русского происхождения в Европе: как поддерживать отношения с россиянами во время войны?

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Пограничный переход Нарва-Ивангород. Ежедневно границу пересекают около 1500 человек, которым приходится стоять в очередях и ждать по несколько часов. На этом фоне логично спросить, зачем кому-то понадобилось совершать такое путешествие в данный момент. Военная ситуация, Россия - агрессор, никогда не знаешь, как к тебе отнесутся пограничники в России. Министерства иностранных дел стран Европы категорически предостерегают своих граждан от поездок в Россию.

Но, несмотря на это, я и сама задумывалась о поездке в Россию сейчас, когда я нахожусь в Эстонии, и граница так близко. Не потому, что эта страна меня особенно привлекает, а потому, что там живут мои близкие, которых я не видела уже несколько лет. У меня уже давно нет ничего общего с Россией, но что касается отношений, то, как говорится, сердцу не прикажешь. Я могу себе представить, что многие европейцы сталкиваются с той же дилеммой.

На фоне российского вторжения в Украину возникает понятная реакция - максимально отстраниться от России. Однако то, что хорошо срабатывает в сфере политики и экономики, не так просто перенести на отношения между людьми, особенно с теми, кто также называет войну войной и признает имперские амбиции России в Украине.