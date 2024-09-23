В Таллиннской тюрьме выявили заключенного, употреблявшего наркотики

По данным тюремной службы, 16 сентября в тюрьме Виру вспыхнула драка между двумя заключенными. На следующий день в Таллиннской тюрьме один из заключенных сдал положительный тест на наркотики. Его состояние потребовало госпитализации.

18 сентября в тюрьме Виру другой заключенный угрожал охраннику и плеснул в него водой из тазика. В тот же день еще один заключенный швырнул в охранника кружку.

Эти случаи стали частью отчета о нарушениях, произошедших в эстонских тюрьмах за прошедшую неделю.