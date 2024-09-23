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В Таллиннской тюрьме выявили заключенного, употреблявшего наркотики

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Тюрьма. Фото иллюстративное.
Тюрьма. Фото иллюстративное. Фото: DW

На прошлой неделе в эстонских тюрьмах произошло несколько инцидентов, включая случай с заключенным, который употреблял наркотики.

По данным тюремной службы, 16 сентября в тюрьме Виру вспыхнула драка между двумя заключенными. На следующий день в Таллиннской тюрьме один из заключенных сдал положительный тест на наркотики. Его состояние потребовало госпитализации.

18 сентября в тюрьме Виру другой заключенный угрожал охраннику и плеснул в него водой из тазика. В тот же день еще один заключенный швырнул в охранника кружку.

Эти случаи стали частью отчета о нарушениях, произошедших в эстонских тюрьмах за прошедшую неделю.

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