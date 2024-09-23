ФОТО Латвийские археологи нашли в болоте затонувший танк Т-34

Археологические энтузиасты обнаружили в частном лесу Латвии советский танк Т-34, затонувший в болоте со времен Второй мировой войны. Владельцы земли согласились помочь извлечь его из земли.

Танк сильно поврежден - по словам экспертов, он был взорван во время боевых действий, когда погрузился в болото. Из земли торчат лишь несколько его частей, но команда «Легенды» уже строит планы по его подъему.

Фото: Postimees



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Фото: Postimees

«Для этого потребуется много добровольцев и создание дороги в лес. Нам понадобятся мощная лебедка, насосы, канаты и, конечно, много резиновых сапог!» - поделились в сообщении представители общества.

Кроме того, археологи предполагают, что в окрестностях могут быть найдены останки солдат.

Т-34 - это советский средний танк, который производился с 1940 по 1958 год и стал самым массово производимым танком Второй мировой войны.