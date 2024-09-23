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МНЕНИЕ Главная задача столичных больниц не может состоять в верности политике правящих партий

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Адик Левин.
Адик Левин. Фото: Tairo Lutter
  • Новая правящая коалиция в Таллинне уже создала новую пищевую цепочку
  • К сожалению, совет больницы отнюдь не является независимым учреждением.
  • Это неправильно, если совету больницы приходится каждую мелочь согласовывать с городом

К составу советов больниц нужен иной подход. В настоящее время это сделано таким образом, что состав совета формируют правящие партии. Численность совета - три-четыре человека, пишет Адик Левин, врач с опытом работы в составе совета больницы.

Перевод: Павел Соболев

Хорошо, если в состав совета входят компетентные люди, но нередко туда входят и люди, далекие от медицины. Они - просто лояльные члены своей партии, которые всегда голосуют в соответствии с политикой партии.

Когда нынешняя правящая коалиция в Таллинне находилась в оппозиции, ее представители постоянно повторяли, что Центристская партия создала свою собственную пищевую цепочку в советах больниц. Социал-демократы требовали, чтобы в совете были компетентные люди. Это было очень верное утверждение. Проблема, однако, в том, что, учитывая специфику больниц, среди политиков, находящихся у власти, не всегда можно найти компетентных специалистов.

В результате новая правящая коалиция в Таллинне уже создала свою собственную новую пищевую цепочку. Так что же изменилось? Новые члены совета должны знакомиться со спецификой соответствующей больницы и т.д.; так чьи же интересы представляет и должен защищать член правления больницы?

На самом деле член совета должен в первую очередь защищать интересы пациентов и больницы. Однако система сложилась так, что совет больницы является продолжением городской власти, то есть совет защищает интересы городской власти.

Я приведу такой пример. На одном из заседаний Таллиннской городской управы было принято решение не компенсировать SA Tallinna Lastehaigla плату за посещение для детей. Потому что несколько десятилетий назад государство решило, что детская больница не может взимать плату за посещение. В больнице так и делали. Город Таллинн под руководством мэра Михаила Кылварта компенсировал эти затраты из собственных расходов. Насколько я знаю, никто из горсобрания не выступал в поддержку детской больницы.

Новый совет больницы не спешит напомнить городским властям, что с детей нельзя брать такую большую сумму. Эстонская Республика подписала Декларацию ООН о правах ребенка. Это пример того, как политики относятся к такому документу.

К сожалению, совет больницы отнюдь не является независимым учреждением. Если член совета выступает против политики партии и критикует управу города, он или она могут быть немедленно исключены из совета.

Я уже много лет являюсь членом совета больницы, поэтому хотел бы высказать несколько собственных предложений.

Во-первых, совет больницы должен быть независимым органом. Правительство города предлагает создать совет больницы, а затем формированием этого совета руководит само руководство больницы. При необходимости совет всегда может проконсультироваться с городом, но это неправильно, если совету больницы приходится каждую мелочь согласовывать с горуправой.

Во-вторых, совет не должен быть учреждением, закрытым для руководства самой больницы. Я слышал, как председатель совета сказал председателю правления больницы, что тот может присутствовать на собрании, если глава совета даст ему на это разрешение. Если где-то в городских документах прописан такой пункт, такой пункт следует немедленно убрать.

В-третьих, совет должен состоять из следующих лиц. Для начала, это эти самые члены партии. Но эти члены должны быть профессионалами, которые в своей повседневной работе соприкасаются с вопросами здравоохранения, и одновременно ответственно поддерживающими политику своей партии. В состав совета должен войти и эксперт, не принадлежащий к правящей партии, который может находиться в оппозиции к политике правящей коалиции. Также было бы хорошо, если бы в совет вошел и представитель больницы.

Основная задача больниц - не быть лояльным проводником партийной политики, а помогать пациентам и их родителям.

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