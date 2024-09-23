Новый совет больницы не спешит напомнить городским властям, что с детей нельзя брать такую большую сумму. Эстонская Республика подписала Декларацию ООН о правах ребенка. Это пример того, как политики относятся к такому документу.

К сожалению, совет больницы отнюдь не является независимым учреждением. Если член совета выступает против политики партии и критикует управу города, он или она могут быть немедленно исключены из совета.

Я уже много лет являюсь членом совета больницы, поэтому хотел бы высказать несколько собственных предложений.

Во-первых, совет больницы должен быть независимым органом. Правительство города предлагает создать совет больницы, а затем формированием этого совета руководит само руководство больницы. При необходимости совет всегда может проконсультироваться с городом, но это неправильно, если совету больницы приходится каждую мелочь согласовывать с горуправой.

Во-вторых, совет не должен быть учреждением, закрытым для руководства самой больницы. Я слышал, как председатель совета сказал председателю правления больницы, что тот может присутствовать на собрании, если глава совета даст ему на это разрешение. Если где-то в городских документах прописан такой пункт, такой пункт следует немедленно убрать.

В-третьих, совет должен состоять из следующих лиц. Для начала, это эти самые члены партии. Но эти члены должны быть профессионалами, которые в своей повседневной работе соприкасаются с вопросами здравоохранения, и одновременно ответственно поддерживающими политику своей партии. В состав совета должен войти и эксперт, не принадлежащий к правящей партии, который может находиться в оппозиции к политике правящей коалиции. Также было бы хорошо, если бы в совет вошел и представитель больницы.

Основная задача больниц - не быть лояльным проводником партийной политики, а помогать пациентам и их родителям.