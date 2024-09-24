В Латвии произошла вспышка дифтерии. К сожалению, скончался четырехлетний мальчик, у которого не смогла восстановиться пострадавшая из-за воздействия токсинов дифтерии система органов. Как дела обстоят в Эстонии и есть ли у нас основания беспокоиться?

Руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Филиппова говорит, что хотя последний случай дифтерии был зарегистрирован в Эстонии в 2001 году, сейчас существует реальный риск завоза и распространения дифтерии в стране, поскольку многие путешествуют, а уровень охвата вакцинацией низкий.

«Дифтерия протекает тяжело, прежде всего, у маленьких детей, их защита особенно важна. К сожалению, защита для всех возрастных групп ниже уровня в 95 процентов, рекомендованного ВОЗ. Поэтому мы просим всех родителей задуматься о том, что правильное решение может спасти жизнь их ребенку, ведь дифтерия - очень опасная инфекция, которую с помощью вакцины можно предотвратить и помешать ее распространению», - сказала Филиппова.