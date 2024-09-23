Картина, открывшаяся воскресным утром в Сыбрапарке в центре Вильянди, была не самой привычной: в фонтане валялся сдающийся напрокат электросамокат. Это зрелище побудило издание Sakala задаться вопросом, часто ли происходят подобные «злоупотребления» транспортными средствами.
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В фонтане в центре эстонского города обнаружился затопленный электросамокат
Перевод: Павел Соболев
Специалист по обслуживанию дорог горуправы Вильянди Хейкки Теару вспомнил только один подобный случай: «Как-то было, что самокат плавал в ручье в туннеле Валуоя».