В фонтане в центре эстонского города обнаружился затопленный электросамокат

Картина, открывшаяся воскресным утром в Сыбрапарке в центре Вильянди, была не самой привычной: в фонтане валялся сдающийся напрокат электросамокат. Это зрелище побудило издание Sakala задаться вопросом, часто ли происходят подобные «злоупотребления» транспортными средствами.