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В фонтане в центре эстонского города обнаружился затопленный электросамокат

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Электросамокат в фонтане в центре Вильянди.
Электросамокат в фонтане в центре Вильянди. Фото: Margus Haav

Картина, открывшаяся воскресным утром в Сыбрапарке в центре Вильянди, была не самой привычной: в фонтане валялся сдающийся напрокат электросамокат. Это зрелище побудило издание Sakala задаться вопросом, часто ли происходят подобные «злоупотребления» транспортными средствами.

Перевод: Павел Соболев

Специалист по обслуживанию дорог горуправы Вильянди Хейкки Теару вспомнил только один подобный случай: «Как-то было, что самокат плавал в ручье в туннеле Валуоя».

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