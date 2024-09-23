Компания Nordica реорганизовала свою деятельность и вышла в прибыль

В июне и июле прошлого года NAG отменила 480 рейсов, уровень регулярности рейсов составил 92,98 процента. За тот же период в этом году было всего 48 отмен, а регулярность рейсов составила 99,18 процента - то есть, речь о десятикратном сокращении количества отмен. «Регулярность наших полетов, которая является одним из важнейших показателей авиационной отрасли, стабильно превышает средний показатель по отрасли - в июле она составляла 99,4, в августе - 98,8 и в сентябре - 99,2 процента», - сообщила авиакомпания.