Но свою окончательную реакцию на план украинского президента Вашингтон озвучит позже.

Нынешний визит Зеленского приходится на решающий этап предвыборной кампании в США, обращает внимание Алена Гетьманчук.

Поэтому все шаги Белого дома, в том числе в отношении Украины, проходят тщательную проверку на предмет того, поможет или повредит это вице-президенту США Камале Харрис победить на выборах 5 ноября.

«Нынешняя администрация — очевидно, уже не первый месяц — не желает давать дополнительных поводов штабу Трампа обвинять Байдена во „втягивании“ США в третью мировую войну. Отсюда, в частности, и отсутствие ответа по разрешениям на удары вглубь России западным дальнобойным оружием», — объясняет эксперт.

С другой стороны, визит Зеленского приходится на момент, когда формируется президентское наследие Джо Байдена, и Украина неизбежно станет его частью.

«Очень важно, чтобы в Белом доме было понимание, что на основе только тех решений, которые были приняты администрацией ранее, это наследие будет неполноценным, а Байден рискует войти в историю как президент, который не смог проявить должное лидерство и решимость в прекращении войны, которая началась во время его президентского срока», — считает Гетьманчук.

Соответственно, по ее словам, Украине и ее партнерам важно и дальше убеждать администрацию Байдена пойти на решительные шаги.