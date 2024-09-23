Как сообщил пресс-секретарь партии Андрес Кальвик, новое объединение поможет сохранить баланс между различными взглядами в партии, сосредоточившись на решении современных социальных и экономических проблем при соблюдении исторических принципов Центристской партии. Прогрессивное объединение открыто для всех членов партии, которые разделяют либеральные ценности и хотят иметь возможность влиять на политическое будущее партии.

Андрей Коробейник, один из основателей объединения, отметил, что создание прогрессивного объединения в рамках Центристской партии - это естественный шаг для развития ценностей, которые долгое время были основой партии. «В последнее время Центристская партия движется в сторону консерватизма. Наша цель - предложить сотрудничество внутри партии, чтобы создать сбалансированную политическую программу, отражающую различные потребности общества. Центристская партия останется в центре политической оси и будет представлять все группы общества», - сказал Коробейник.

По совам Моники Хауканымм, которая также является одним из основателей объединения, отметила, Центристская партия всегда заботилась о людях и их нуждах. «Для нас важно, чтобы партия представляла всех жителей Эстонии и помогала развивать современное и успешное государство, где у каждого есть возможность организовать свою жизнь наилучшим образом. Прогрессивное объединение вдохнет в партию новую жизнь, предложит свежие решения и идеи для развития Эстонии», - сказала она и добавила, что объединение будет поддерживать сотрудничество и партнерство как внутри партии, так и за ее пределами.