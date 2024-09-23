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Госпрокурор Вахур Верте: критика в адрес обвинения со стороны Керт Кинго и ее адвоката необоснованна

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Вахур Верте на оглашении приговора по делу Керт Кинго. Таллинн, 23 сентября 2024 года.
Вахур Верте на оглашении приговора по делу Керт Кинго. Таллинн, 23 сентября 2024 года. Фото: Sander Ilvest

Государственный прокурор Вахур Верте ответил на критику члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и ее адвоката Оливера Няэса, согласно которой прокуратура в выдвижении обвинения против Кинго противоречила своей прежней практике и позициям.

Перевод: Павел Соболев

Сегодня Кинго была признана виновной в мошенничестве в Харьюском уездном суде и приговорена к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. В центре внимания дела были расходы на стороннюю юридическую помощь, которые Кинго возместила из компенсаций, положенных ей как депутату Рийгикогу.

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