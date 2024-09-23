21 сентября в 16.25 спасатели выехали на Кольде-пуйэстеэ, где ребенок упал в яму, вырытую для сантехнических работ. Ребенок находился в воде по грудь, и через десять минут спасатели команды Лиллекюла вытащили его из ямы и передали Скорой помощи. Ребенок серьезно не пострадал, но все же был доставлен в больницу на обследование.