ВИДЕО Министр финансов – специальной комиссии Рийгикогу: я не считаю себя бухгалтером

«Я не счетовод, который назовет точную цифру. Я думаю, что в Эстонии все в порядке с управлением финансами. Есть ряд объективных причин и одна из них еще и субъективная - каждый планирует потратить больше денег, чем может потратить на самом деле», - сказал Лиги и добавил, что планирование постоянно совершенствуется, чтобы сделать его более точным.