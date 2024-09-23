Пн, 23.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Министр финансов – специальной комиссии Рийгикогу: я не считаю себя бухгалтером

Copy
Фото: Pilt videost

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом провела открытое заседание, на котором обсуждался годовой отчет государства за 2023 год и оценка Государственного контроля. Отвечая на вопрос главы комиссии Урмаса Рейнсалу, министр финансов Юрген Лиги заявил, что не является бухгалтером

Председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу («Отечество») спросил министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), действительно ли в прошлом году государство не потратило 2,5 миллиарда евро. «Как вы думаете, такие различия нормальны?» - спросил Рейнсалу.

«Я не счетовод, который назовет точную цифру. Я думаю, что в Эстонии все в порядке с управлением финансами. Есть ряд объективных причин и одна из них еще и субъективная - каждый планирует потратить больше денег, чем может потратить на самом деле», - сказал Лиги и добавил, что планирование постоянно совершенствуется, чтобы сделать его более точным.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх