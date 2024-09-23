Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом провела открытое заседание, на котором обсуждался годовой отчет государства за 2023 год и оценка Государственного контроля. Отвечая на вопрос главы комиссии Урмаса Рейнсалу, министр финансов Юрген Лиги заявил, что не является бухгалтером.
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ВИДЕО ⟩ Министр финансов – специальной комиссии Рийгикогу: я не считаю себя бухгалтером
Председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу («Отечество») спросил министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), действительно ли в прошлом году государство не потратило 2,5 миллиарда евро. «Как вы думаете, такие различия нормальны?» - спросил Рейнсалу.
«Я не счетовод, который назовет точную цифру. Я думаю, что в Эстонии все в порядке с управлением финансами. Есть ряд объективных причин и одна из них еще и субъективная - каждый планирует потратить больше денег, чем может потратить на самом деле», - сказал Лиги и добавил, что планирование постоянно совершенствуется, чтобы сделать его более точным.