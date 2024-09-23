В этом месяце Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, а также Национальной полицией Испании арестовала одного из самых известных латвийских лидеров организованной преступности и нескольких членов его преступной группы.
Фото и видео ⟩ Задержан один из самых известных лидеров латвийской организованной преступности
В целом задержаны 16 человек - из них десять в Латвии и шесть в Испании. Они подозреваются в нелегальном обороте наркотических веществ в крупных объемах, а также легализации преступно нажитых средств в крупных объемах. В данный момент к шести из задержанных в Латвии лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в свою очередь в Испании арестованы четыре человека. Эта международная операция - часть совместных усилий на протяжении нескольких лет и непрерывных попыток полностью уничтожить преступную сеть. В данный момент расследование в рамках уголовного процесса продолжается.
10 сентября этого года Государственная полиция Латвии в рамках широкого международного сотрудничества и обмена оперативной информацией при поддержке Европола и Евроюста (Агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству в уголовных делах) арестовала одного из самых известных лидеров организованной преступности в Латвии. По информации, предоставленной агентством LETA, задержанным может быть Юрий Спиридонов.
Рижский городской суд подтвердил агентству LETA, что Спиридонов обжаловал решение Рижского городского суда о заключении его под стражу. Апелляция будет рассмотрена Рижским окружным судом.
Он подозревается в руководстве преступной сетью, что включало в себя и международную торговлю наркотиками, и легализацию преступно нажитых средств в крупных объемах. Этот человек был известен своим роскошным образом жизни и частыми путешествиями за границу, несмотря на то, что у него не было законных источников дохода. Чтобы избежать задержания, он передвигался в особо оборудованном автомобиле с тремя вооруженными охранниками, демонстрируя таким образом доступные ему высокие меры безопасности.
При проведении скоординированных задержаний и обысков во время совместной операции в Риге полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением «Омега», а также с привлечением сотрудников кинологического отдела Службы государственных доходов задержала еще девять участников той же организованной преступной группы. В свою очередь при поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Льорет-де-Мар и Валенсии, в Испании.
Трое из подозреваемых задержаны в Испании на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией.
Всего в ходе обысков конфисковано:
- более 110 000 евро наличными;
- две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные airsoft-гранаты, два бронежилета;
- 13 килограммов марихуаны;
- поддельные документы;
- четыре транспортных средства;
- криптовалютные кошельки;
- дорогие часы;
- приняты решения на наложение ареста на имущество - десять единиц недвижимости общей стоимостью порядка 500 000 евро.
Это было одно из приоритетных расследований для Государственной полиции, а также Европола. Тесное сотрудничество между всеми органами власти позволило получить необходимую информацию для выявления деятельности этой организованной преступной группы. Тесное сотрудничество с Национальной полицией Испании также оказало существенную поддержку расследованию.
Во время совместной операции в Испании в ней принимали участие три латвийских чиновника, в свою очередь в Латвии находился эксперт Европола. Следует отметить, что Европол также оказывал техническую и криминалистическую поддержку, помогая получить и проанализировать доказательства, которые будут иметь ключевое значение для дальнейшего расследования. Судебное сотрудничество между Латвией и Испанией координировалось Евроюстом.
Имя лидера не разглашается. Судя по распространенному полицией видео, задержание одного из подозреваемых произошло в квартире в Риге на ул. Заля, 10. Однако не сообщается, является ли задержанный упомянутым лидером.
Госполиция Латвии напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.