Фото и видео Задержан один из самых известных лидеров латвийской организованной преступности

При проведении скоординированных задержаний и обысков во время совместной операции в Риге полиция в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением «Омега», а также с привлечением сотрудников кинологического отдела Службы государственных доходов задержала еще девять участников той же организованной преступной группы. В свою очередь при поддержке Национальной полиции Испании еще шесть человек были задержаны в Льорет-де-Мар и Валенсии, в Испании.

Трое из подозреваемых задержаны в Испании на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией.

Всего в ходе обысков конфисковано: более 110 000 евро наличными;

две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные airsoft-гранаты, два бронежилета;

13 килограммов марихуаны;

поддельные документы;

четыре транспортных средства;

криптовалютные кошельки;

дорогие часы;

приняты решения на наложение ареста на имущество - десять единиц недвижимости общей стоимостью порядка 500 000 евро.

Это было одно из приоритетных расследований для Государственной полиции, а также Европола. Тесное сотрудничество между всеми органами власти позволило получить необходимую информацию для выявления деятельности этой организованной преступной группы. Тесное сотрудничество с Национальной полицией Испании также оказало существенную поддержку расследованию.

Во время совместной операции в Испании в ней принимали участие три латвийских чиновника, в свою очередь в Латвии находился эксперт Европола. Следует отметить, что Европол также оказывал техническую и криминалистическую поддержку, помогая получить и проанализировать доказательства, которые будут иметь ключевое значение для дальнейшего расследования. Судебное сотрудничество между Латвией и Испанией координировалось Евроюстом.

Имя лидера не разглашается. Судя по распространенному полицией видео, задержание одного из подозреваемых произошло в квартире в Риге на ул. Заля, 10. Однако не сообщается, является ли задержанный упомянутым лидером.

Госполиция Латвии напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.