Как Путин намерен закончить войну в Украине? Так же, как Сталин в Финляндии восемьдесят лет назад

По словам Путина, эти условия очень просты: «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. /…/ Как только в Киеве заявят, что они готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, последует приказ о прекращении огня и начале переговоров. Повторяю: мы сделаем это немедленно».

Путин подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а об его окончательном прекращении, что уже было «в целом согласовано» в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году: «Там все было ясно по демилитаризации, все было написано: столько всего того и сего, танков – всё было согласовано».

Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины

(Проект, который был направлен Президенту России 15 апреля 2022 года.)

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Статья 12. Украина гарантирует, что русский язык является официальным языком и функционирует наравне с государственным украинским языком во всех законодательных, исполнительных и судебных институтах и учреждениях Украины. Украина в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора снимает все ограничения на использование русского языка в любых сферах согласно Приложению 2/…

Статья 13: Украина осуждает и запрещает всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях /…/ фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма, и в этих целях в течение тридцати (30) дней после подписания настоящего Договора отменяет все нормативно-правовые акты /…/ и ужесточает уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с нарушением этих запретов. ///

Приложение 1. Предельное количество личного состава, вооружений и военной техники Вооруженных сил Украины в мирное время

/…/ Численность Вооруженных сил Украины – до 85 000 Численность Национальной гвардии (аналог Кайтселийта в Украине – прим. ред.) – до 15 000 /…

Танков 342 ед. /…/

50 боевых самолетов /…/

Максимальная дальность стрельбы РСЗО и ракетного оружия любого типа базирования не должна превышать 40 км. ///

Приложение 2: Перечень законов Украины по языку (содержит 11 законов Украины, начиная с Конституции и заканчивая законами о культуре и образовании – прим. ред.) /…/

Приложение 3: Перечень законов Украины о нацификации и героизации нацизма (включает 4 закона Украины, в том числе закон 2015 года «Об осуждении коммунистического и национал-социалистических (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» – прим. ред.)

(Украина отказалась обсуждать эти пункты и приложения 2 и 3, с цифрами в приложении 1 Украина не согласилась – прим. ред.)