В середине июня, когда почти половина стран мира собрались в Швейцарии, чтобы обсудить мирный план президента Украины Владимира Зеленского, российские дипломаты и правительственные чиновники собрались в большом зале Министерства иностранных дел России, чтобы послушать президента России Владимира Путина. Его не пригласили в Швейцарию, но он счел необходимым направить туда свое послание.
Как Путин намерен закончить войну в Украине? Так же, как Сталин в Финляндии восемьдесят лет назад
Перевод: Александр Шкут
По словам Путина, эти условия очень просты: «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. /…/ Как только в Киеве заявят, что они готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, последует приказ о прекращении огня и начале переговоров. Повторяю: мы сделаем это немедленно».
Путин подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а об его окончательном прекращении, что уже было «в целом согласовано» в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году: «Там все было ясно по демилитаризации, все было написано: столько всего того и сего, танков – всё было согласовано».
Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины
(Проект, который был направлен Президенту России 15 апреля 2022 года.)
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Статья 12. Украина гарантирует, что русский язык является официальным языком и функционирует наравне с государственным украинским языком во всех законодательных, исполнительных и судебных институтах и учреждениях Украины. Украина в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Договора снимает все ограничения на использование русского языка в любых сферах согласно Приложению 2/…
Статья 13: Украина осуждает и запрещает всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях /…/ фашизма, нацизма, неонацизма и агрессивного национализма, и в этих целях в течение тридцати (30) дней после подписания настоящего Договора отменяет все нормативно-правовые акты /…/ и ужесточает уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с нарушением этих запретов. ///
Приложение 1. Предельное количество личного состава, вооружений и военной техники Вооруженных сил Украины в мирное время
/…/ Численность Вооруженных сил Украины – до 85 000 Численность Национальной гвардии (аналог Кайтселийта в Украине – прим. ред.) – до 15 000 /…
Танков 342 ед. /…/
50 боевых самолетов /…/
Максимальная дальность стрельбы РСЗО и ракетного оружия любого типа базирования не должна превышать 40 км. ///
Приложение 2: Перечень законов Украины по языку (содержит 11 законов Украины, начиная с Конституции и заканчивая законами о культуре и образовании – прим. ред.) /…/
Приложение 3: Перечень законов Украины о нацификации и героизации нацизма (включает 4 закона Украины, в том числе закон 2015 года «Об осуждении коммунистического и национал-социалистических (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» – прим. ред.)
(Украина отказалась обсуждать эти пункты и приложения 2 и 3, с цифрами в приложении 1 Украина не согласилась – прим. ред.)
Все зависит от мужества
Ответ пришел через полтора месяца. 6 августа украинские войска пересекли российскую границу в Курской области и за две недели захватили столько российской территории, сколько Россия захватила у Украины за весь 2024 год. 19 августа настала очередь Президента Украины выступать перед дипломатами своей страны:
«Мир видит, что в этой войне все зависит только от мужества – нашего мужества и мужества наших партнеров. /…/ Важно, чтобы наши партнеры были с нами на одной волне в принятии решений, и тогда у России не останется другого выбора, кроме как заключить справедливый мир. Мы должны использовать все свои силы и вместе с нашими партнерами заставить Россию заключить мир».
Другим соседним с Россией народам пришлось прибегнуть к такому же мужеству и такой же логике, чтобы вырваться от Российской империи. В мае 1919 года эстонские войска захватили Псков, чтобы провести там военный парад и передать город тогдашней российской оппозиции. Эстонским солдатам идея вторжения в Россию совершенно не нравилась, но главнокомандующий Йохан Лайдонер считал это необходимым, чтобы раз и навсегда перенести войну с территории Эстонии.
К сожалению, белые русские не смогли удержать Псков, и уже в августе того же года город вновь перешел в руки ленинской Красной Армии. Хотя Псков не удалось использовать для торговли в ходе Тартуских мирных переговорах, захват города оказал влияние на переговоры. Авторы «Истории Освободительной войны Эстонии» (2020) небезосновательно пишут, что «С ноября 1918 по лето 1919 года война велась за территорию, но с лета 1919 года и до конца войны – за мир».
Наш успех был обусловлен еще и тем, что руководители государств, от которых зависела финансовая и добровольческая помощь Финляндии и военная помощь британского флота, были с нами на одной волне в смысле решительности. К сожалению, в 1939 и 1940 годах этих предпосылок уже не существовало.
С лета 1941 года у эстонцев появились союзники в лице Германии и Финляндии, и эстонцы вновь продемонстрировали, что они готовы отважиться на вступление в войну с Россией
Сказать, что смелость нас покинула, несправедливо, если, конечно, смелостью не считать безумие. С лета 1941 года у эстонцев появились союзники в лице Германии и Финляндии, и эстонцы вновь продемонстрировали, что они готовы отважиться на вступление в войну с Россией.
В истории финнов больше сходства, чем различий. Да, осенью 1939 года они отвергли предложения Иосифа Сталина. Но у финнов были основания рассчитывать, что войны не последует. К тому же финны знали, что даже в самом худшем случае богатая Швеция будет на их стороне и сможет им помочь. Эстонцы не могли ожидать ничего подобного.
Никто не будет помогать кровью
Финны подверглись нападению и защищались с поразительной храбростью. Они получили значительное количество вооружений и финансовой помощи из Швеции и через Швецию, и вся мировая пресса сочувствовала финнам. Но 1 января 1940 года, выступая перед офицерами, генерал Лайдонер сказал: «По моему мнению, в военном отношении Финляндии не поможет ни моральная, ни материальная помощь, но Финляндия совершенно нуждается в помощи кровью. Но никто не будет помогать кровью».
Лайдонер был прав. В марте 1940 года Финляндия заключила со сталинской Россией мирный договор, очень похожий на тот, который сейчас предлагается Украине. Финляндии пришлось уступить в три раза больше земель, чем удалось завоевать сталинским войскам.
На закрытом заседании парламента Финляндии премьер-министр Ристо Рюти заявил, что, хотя в Финляндию прибыло некоторое количество добровольцев, с точки зрения живой силы стране, по сути, пришлось сражаться в одиночку.
«Серьезная оценка ситуации показала, что в нынешних условиях у нас не будет возможности отбить районы, находящиеся в руках противника, особенно на карельском перешейке, своими силами. По сути, все наши пригодные для этого мужчины либо уже под ружьем, либо призваны на службу, а резервы противника по-прежнему безграничны».
Соглашение о перемирии (подписано в Москве 19 сентября 1944 г.)
Пункт 13: Финляндия обязуется сотрудничать с Союзными Державами в деле задержания лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними. ///
Пункт 21: Финляндия обязуется немедленно распустить находящиеся на ее территории все прогитлеровские (фашистского типа) политические, военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную Объединенным Нациям, в частности Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не допускать существования такого рода организаций. ///
В июне 1941 года ситуация изменилась. У финнов, как и у эстонцев, появился соратник. О финнах можно сказать то же, что и об эстонцах в Освободительной войне: сначала они воевали за землю, потом за мир.
К осени 1941 года финны отбили все утраченные в Зимней войне земли, но и они не остановились на границах, а продвинулись вперед примерно на 100 километров. Благодаря этому стало легче защищать границу, а также появилась надежда, что территории, завоеванные у России, помогут добиться лучшего результата в ходе будущих мирных переговоров. К сожалению, это имело свою цену: под давлением Сталина некоторые демократические страны объявили войну Финляндии в декабре 1941 года.
Финны удерживали эти позиции до июня 1944 года в надежде, что им удастся поторговаться со Сталиным. Однако вместо торговли они столкнулись с крупным наступлением Красной Армии, которая через несколько недель вынудила их занять более или менее те же оборонительные линии, на которых они находились в конце Зимней войны.
Финны удерживали свои позиции до июня 1944 года в надежде, что им удастся договориться со Сталиным. Однако вместо торговли они столкнулись с крупным наступлением Красной Армии
Поскольку Сталин требовал безоговорочной капитуляции Финляндии, Рюти, избранный тем временем президентом, написал личное письмо Гитлеру, в котором пообещал, что Финляндия не пойдет на мир с русскими. Только при этом условии немцы были готовы помочь финнам. Это тоже имело свою цену: США, которые всегда очень поддерживали Финляндию, разорвали с Финляндией дипломатические отношения.
В июле темп советского наступления утих. Однако, по мнению самих финнов, решающую роль сыграла не помощь немцев, а то, что начавшееся в это же время наступление в Белоруссии было для Сталина важнее. Финны, конечно, скромничают – главным стало их собственное упорное сопротивление, ведь это был единственный случай в истории Второй мировой войны, когда крупное наступление Красной Армии остановилось через сто километров.
Восемьдесят лет назад, в сентябре, лидеры финского государства пришли к осознанию того, что сейчас настало время отвязаться от братьев по оружию последних трех лет. Ни у кого не было иллюзий в связи с тем, что Гитлер потеряет интерес к Финляндии после ухода из Эстонии. Но по мнению финского военного командования, Финляндия не смогла бы самостоятельно отразить новое наступление русских.
Подготовка к этому моменту уже была сделана заранее. В начале августа Рюти подал в отставку с поста президента, а поскольку его письмо Гитлеру не было передано на утверждение парламента, оно не имело обязательной силы для Финляндии. В конце августа Сталину снова был направлен запрос об условиях мира, и теперь ответ был таков: если Финляндия публично разорвет отношения с Германией и потребует вывода немецких войск из Финляндии, то Советский Союз готов провести мирные переговоры.
2 сентября Финляндия разорвала дипломатические отношения с Германией, а главнокомандующий Густав Маннергейм, избранный президентом на основании специального закона, направил Гитлеру письмо. Маршал писал: «Я хотел бы особо подчеркнуть, что даже если судьба и не подарит успеха вашему оружию, Германия все равно выживет. Этого нельзя утверждать, говоря о Финляндии. Если наш всего лишь четырехмиллионный народ будет побежден силой оружия, можно не сомневаться, что его изгонят из страны или доведут до вымирания. Я не могу поставить мой народ перед такой угрозой».
19 сентября представители Финляндии подписали в Москве соглашение о перемирии с Советским Союзом и Великобританией. Переговорами это назвать нельзя, поскольку представитель Советского Союза Вячеслав Молотов не согласился вносить какие-либо серьезные изменения в проект соглашения, а посол Великобритании выступал в роли пассивного наблюдателя. Это был пример мирного договора, заключенного между великими державами.
Московский мирный договор, положивший конец Зимней войне, вновь вступил в силу, и финским войскам вновь пришлось отступить к границам 1940 года. Кроме того, советская военная база переехала из Ханко в Порккалу, т.е. еще ближе к Хельсинки, а Финляндии пришлось уступить Петсамо, потеряв таким образом незамерзающий порт на Северном Ледовитом океане и прямую связь с мировым океаном.
Три цели Сталина
Но венцом всего стали политические требования Сталина, направленные на моральное подчинение финнов, то есть все то, что впоследствии стало называться «финляндизация». Требования преследовали три основные цели: разоружение, цензура и деморализация. Позже добавилась четвертая: коррумпирование.
Целью разоружения было сделать Финляндию беззащитной: Парижский мирный договор, подписанный в 1947 году, ограничивал численность вооруженных сил до 34 400 человек, и Финляндии не разрешалось иметь оружие для более крупной армии. Финляндии вообще не разрешалось иметь ракетное вооружение, бомбардировщики и подводные лодки.
Целью цензуры было поставить финскую политическую и общественную жизнь под контроль Москвы. Для этого в Московском соглашении о перемирии был соответствующий пункт, под который можно было поставить что угодно.
Да, Финляндия была демократической страной, подобной Швеции и Норвегии, но демократической в другом смысле, где до старческой немощности правил бессменный президент Урхо Калева Кекконен
Когда Андрей Жданов, глава Союзнической контрольной комиссии, состоявшей в основном из советских военнослужащих, прибыл в Финляндию в октябре 1944 года, первое, что он выразил, было недовольство тем, что Союз обороны Финляндии (Suojeluskunta) до сих пор не расформирован. Когда премьер-министр Финляндии пояснил, что Кайтселийт не является фашистской организацией, Жданов ответил, что Кайтселийт является «рассадником антисоветской пропаганды» и должен быть немедленно распущен. Всего в Финляндии было закрыто 3327 организаций и обществ во исполнение соглашения о перемирии.
Целью деморализации было сделать жертву виновной и внушить ей, что сопротивляться было большой ошибкой. Соглашение о перемирии обязывало Финляндию возместить ущерб, причиненный Советскому Союзу. Ущерб был установлен в размере трехсот миллионов долларов из расчета 35 долларов за унцию золота, что соответствует примерно двадцати миллиардам долларов при сегодняшних ценах на золото.
Кроме того, в соглашении о перемирии содержался пресловутый пункт 13, ссылаясь на который на Финляндию оказывали давление, чтобы она осудила «военных преступников» и назначила им реальные сроки тюремного заключения. Наиболее сурово был наказан Ристо Рюти, приговоренный к десяти годам лишения свободы.
В результате всего этого Финляндия стала страной, где большое количество людей считало, что в Зимней войне виновата сама Финляндия, где в школьных учебниках история излагалась иначе, чем в соседних странах Швеции и Норвегии, и где «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына не мог быть опубликован.
Да, Финляндия была демократической страной, подобной Швеции и Норвегии, но демократической в другом смысле, где до старческой немощности правил бессменный президент Урхо Калева Кекконен.
Финский историк Хенрик Мейнандер метко написал об этом, что с момента кризиса 1958 года, известного под названием «Ночные заморозки» – когда в Финляндии было сформировано правительство, которое не понравилось советскому руководству – до окончания 25-летнего президентства Кекконена в 1981 году, в Финляндии ни разу не назначалось правительство, к которому не было бы доверия как со стороны Кекконена, так и Кремля.
Таким образом российские самодержцы решали для себя задачу осуществления контроля над соседней демократической страной, которая была сформулирована еще посланником Сталина, посланным в Финляндию перед Зимней войной: «Советский Союз обязательно должен получить гарантии нейтралитета от Финляндии. Ему не представляется возможным знать отношение будущих финских правительств к отношениям между Финляндией и Советским Союзом».
Именно здесь выражается непреодолимое противоречие между демократиями и диктатурами. Смена правительств, которая и делает демократию демократией, представляет собой смертельную угрозу для диктатуры. Финское решение, или финляндизация, предлагает решение этого противоречия.
Если в демократической стране правители должны пользоваться доверием народа или парламента, избранного народом, то в финляндизированной демократии правители должны были пользоваться доверием Кремля.
Проблема контроля над демократической Финляндией была решена сначала с помощью перемирия 1944 года, а затем благодаря президенту, которому доверял Кремль, и широко распространенной политической коррупцией.
В 1939 году Финляндия была настолько нейтральна, насколько это вообще было возможно, но Сталину этого оказалось недостаточно. Этого оказалось недостаточно и Путину в 2014 году, когда он оторвал Крым от нейтральной Украины и начал войну на востоке Украины
Финские историки не зря проводят различие между политикой Юхо Паасикиви (президент 1946–1956) и Кекконена (1956–1981). В первом случае речь шла о выживании страны, проигравшей войну, во втором случае речь шла о таком выживании, которое выходило за рамки необходимого в сложившейся ситуации.
Историк Ханну Рауткаллио писал о финляндизации Кекконена, что она заключалась в «широком распространении влияния различных учреждений Коммунистической партии Советского Союза на финскую государственную и общественную жизнь». Пекка Виркки еще более конкретен в своей книге «Järelsoometumine» и использовал слово «коррупция» для описания финляндизации.
Нейтралитета недостаточно
После Оранжевой революции 2004 года в Украине президент США Джордж Буш тщетно пытался убедить Путина в том, что стабильные и процветающие демократии – это хорошие соседи, которые не представляют угрозы: «США окружают свободные и мирные страны на севере и юге. Мы не думаем, что мы в окружении; мы думаем, что нам повезло».
Путина также не убедило, даже когда Виктор Янукович, избранный президентом в 2010 году, протолкнул через парламент закон, запрещающий Украине вступать в военные союзы. Януковича надо было сделать если не украинским Лукашенко (Александр Лукашенко остается президентом Беларуси тридцать лет), то хотя бы украинским Кекконеном.
Еще в 2019 году Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились во Франции на так называемой встрече «нормандской четверки». И Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон в конечном итоге разыгрывали карты, розданные Путиным. Фото: Шарль Платио/Reuters/Scanpix
Виркки справедливо пишет, что украинская «Революция Достоинства» 2014 года была направлена на коррупцию, связанную с Россией, и финляндизацию Украины. При этом не против внешнеполитического финляндизации, предложенной Генри Киссинджером, которая заключалось бы в нейтралитете Украины, а именно против коррупционной финляндизации, которая поставила бы Украину под контроль Кремля.
В 1939 году Финляндия была настолько нейтральна, насколько это вообще было возможно, но Сталину этого оказалось недостаточно. Этого оказалось недостаточно и Путину в 2014 году, когда он оторвал Крым от нейтральной Украины и начал войну на востоке Украины. Предложение Киссинджера не решило бы проблему, и он сам это позже понял.
Поэтому нейтральная Украина просто не вписывается в планы Путина. Украину надо прикончить, то есть повторить все, что было сделано с Финляндией после 19 сентября 1944 года. Сегодня Грузия является прекрасным примером этого. В Грузии тоже посадили в тюрьму президента, который руководил страной во время войны с Россией, и народу внушают, что в войне была виновата сама Грузия. Если Путин добьется своего в Украине, мы увидим все это и в Украине.