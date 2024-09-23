Эксперт: ассоциирование кредитных карт исключительно с заимствованием денег – устаревший миф

«Выбирая платежную карту, подумайте, для чего именно она вам нужна – хотите ли вы просто расплачиваться в магазинах или вам также нужны кредитные лимиты и страховка. Для повседневного использования дебетовая карта, как правило, является более привычным и дешевым выбором, но для некоторых покупок, связанных, например, с ремонтом жилья или путешествиями, кредитная карта, обеспечивающая чувство финансовой уверенности и автоматическое страхование, является лучшим выбором», - сказал Корк.

Он пояснил, что дебетовая карта позволяет осуществлять повседневные и онлайн-платежи, а также снимать наличные, но только в пределах суммы, имеющейся на текущем счете владельца карты. Это позволяет легко контролировать расходы.

Однако Корк признал, что в некоторых случаях функций дебетовой карты может быть недостаточно. Например, поскольку дебетовая карта не имеет функции кредитной карты, может быть сложно подготовиться к отпуску. В этом случае предпочтение следует отдать кредитной карте, поскольку только она позволяет арендовать автомобиль, забронировать отель или купить авиабилеты.