Принято говорить просто, что люди носят в бумажнике банковскую карту. Но существуют разные типы карт – дебетовые или кредитные. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк объясняет, в чём именно заключаются различия, преимущества и недостатки этих карт.
Эксперт: ассоциирование кредитных карт исключительно с заимствованием денег – устаревший миф
«Выбирая платежную карту, подумайте, для чего именно она вам нужна – хотите ли вы просто расплачиваться в магазинах или вам также нужны кредитные лимиты и страховка. Для повседневного использования дебетовая карта, как правило, является более привычным и дешевым выбором, но для некоторых покупок, связанных, например, с ремонтом жилья или путешествиями, кредитная карта, обеспечивающая чувство финансовой уверенности и автоматическое страхование, является лучшим выбором», - сказал Корк.
Он пояснил, что дебетовая карта позволяет осуществлять повседневные и онлайн-платежи, а также снимать наличные, но только в пределах суммы, имеющейся на текущем счете владельца карты. Это позволяет легко контролировать расходы.
Однако Корк признал, что в некоторых случаях функций дебетовой карты может быть недостаточно. Например, поскольку дебетовая карта не имеет функции кредитной карты, может быть сложно подготовиться к отпуску. В этом случае предпочтение следует отдать кредитной карте, поскольку только она позволяет арендовать автомобиль, забронировать отель или купить авиабилеты.
Корк отметил, что в повседневном использовании кредитная карта имеет те же платежные функции, что и дебетовая, а также некоторые дополнительные функции. К кредитной карте обычно прилагается страхование покупок и путешествий, и в большинстве случаев лимиты и комиссии за снятие средств для дебетовых и кредитных карт также различны. «У большинства людей кредитные карты ассоциируются только с займами, но это устаревший миф: кредитные карты можно брать как с кредитным лимитом, так и без него, при этом другие функции, включая страховку, остаются в силе», - пояснил он.
Он отметил, что кредитный лимит обычно составляет минимум пару сотен евро, а максимальная сумма зависит от типа карты, обязательств владельца карты, его собственных предпочтений и платежеспособности. Корк привел пример, что если кредитный лимит составляет 1000 евро, то эта сумма появится на счете владельца карты. Однако всегда следует помнить, что 1000 евро - это не собственные деньги владельца карты, и если он их потратит, то должен вернуть в течение определенного срока. Если же человек переводит на этот счет дополнительные деньги и остаток превышает кредитный лимит, проценты по использованной «лишней» сумме не начисляются.
Корк добавил, что многие кредитные карты предлагают бесплатный период кредитования, в течение которого кредит может быть погашен без процентов. В среднем этот срок - до 45 дней. На практике это означает, что если вам нужно купить что-то крупное, вы можете беспроцентно погасить кредит до следующего месяца.
«Кредитная карта - это эффективный инструмент для крупных покупок, но важно помнить, что карта с кредитным лимитом, обладая широким спектром возможностей, также связана с определенной дополнительной ответственностью. Поэтому при выборе типа платежной карты главное - ориентироваться на свои потребности и возможности», – говорит Корк.