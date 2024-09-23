Правительство РФ поддержало запрет «пропаганды чайлдфри»

«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», - указывается в проекте отзыва российского правительства на законодательную инициативу.

За распространение позитивной информации о «чайлдфри» россиянам будет грозить штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам - до миллиона рублей и приостановка деятельности на три месяца. Если сведения предназначены для несовершеннолетних, распространены через интернет или СМИ, штрафы увеличатся в два раза. А если и для несовершеннолетних, и через интернет – в четыре.

Законопроект о запрете распространения информации о «пропаганде добровольного отказа от детей» среди несовершеннолетних внесли в Госдуму РФ осенью 2022 года, но уже в марте 2023 года документ сняли с рассмотрения. 18 сентября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости на законодательном уровне запретить «движение чайлдфри». При этом никакого формализованного «движения чайлдфри» не существует.

Паблики уже блокируют «чайлдфри»

Ранее стало известно, что суд в Тверской области по требованию прокуратуры признал запрещенными и постановил заблокировать три паблика в социальной сети «ВКонтакте», в которых публиковались мемы про «чайлдфри». Об этом сообщило издание «Верстка». По версии правоохранителей, информация размещаемая в запрещенных сообществах «противоречит целям и задачам действующего законодательства, наносит вред нравственности граждан».

Что такое «чайлдфри»

Термин «чайлдфри» появился в 1970-х в США, в противоположность другому понятию - childless («бездетный»), которое означает, что детей нет, но они желанны. Как отмечают ученые, массовый характер сознательная бездетность стала приобретать в конце XX в. Последователи идеи «чайлдфри» объясняют свой выбор желанием карьерного роста, боязнью потерять работу, страхом перед родами, ответственностью за ребенка, финансовыми и иными проблемами.