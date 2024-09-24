История Концлагерь Клоога как символ нацистского зла в Эстонии

В порядке исключения в эту сеть два раза привозили евреев-уроженцев других стран (Германии, Чехии и Франции), большинство из которых были казнены. В начале 1944 года, когда фронт начал приближаться к Эстонии, всех арестантов свезли в таллиннскую Батарейную тюрьму. Оттуда часть из них была отправлена в концентрационные лагеря Польши и Германии, а самой последней группе удалось спастись от отправки в Германию, потому что в ходе эвакуации осенью 1944 года конвой, бросив заключенных, разбежался.

Сеть лагерей и Клоога

В 1943 году из-за нехватки нефтепродуктов Германия начала активную добычу сланца в шахтах Эстонии. Для этого пришлось открыть новые шахты и заводы масел, на которые требовалось много рабочей силы. 21 июня 1943 года для удовлетворения военно-промышленных нужд Генрих Гиммлер распорядился создать в Эстонии концентрационный лагерь, передать его в подчинение Главному управлению имперской безопасности и перевезти туда евреев из гетто Латвии и Литвы.

Вайвара стал основным лагерем новой сети, которому в разное время подчинялись около двадцати более мелких и полевых лагерей — за годы войны через них прошли около 10 000 евреев. Заключенных использовали в сланцевой промышленности, на строительстве оборонительных сооружений, в лесохозяйственных работах, в каменных карьерах и на стройках. Тогда как большинство лагерей располагалось в сланцедобывающем регионе Северо-Восточной Эстонии, один из крупнейших лагерей сети находился в Клоога.