19 сентября исполнилось 80 лет со дня массового убийства евреев в Клоога, организованного немецкими властями. Оно стало символом преступлений оккупационных властей Германии. Статья выходит в рамках совместного проекта Эстонского института исторической памяти с Postimees «Судьбоносный 1944-й».
История ⟩ Концлагерь Клоога как символ нацистского зла в Эстонии
Когда на обывательском уровне ведутся разговоры о преследованиях или убийствах во время немецкой оккупации, то люди зачастую искренне верят в то, что все это, по всей видимости, происходило в Клоога. А когда обсуждается возможное участие эстонцев в Холокосте или, наоборот, их противостояние этим страшным преступлениям, то и тут без Клоога не обойтись. Казнь около 2000 человек во время ликвидации лагеря, безусловно, является одним из самых обсуждаемых эпизодов истории Эстонии на международном уровне.
Уже осенью 1944 года советская пропаганда заложила прочную основу для того, чтобы превратить события, связанные с массовым убийством в Клоога, в показательные. Представители Красной Армии прибыли в Клоога всего через несколько дней после казни узников, таким образом этот немецкий концентрационный лагерь стал первым очевидным доказательством преступлений, оказавшимся в распоряжение союзников.
Одним из последствий поспешного отступления немцев стало то, что они не успели уничтожить все следы своих деяний: некоторые костры, подготовленные для сжигания трупов, частично или даже полностью не прогорели, и Советский Союз превратил это в медийное событие, которое вызвало международный резонанс. Из Москвы в оккупированную Эстонию прилетели иностранные корреспонденты и широко осветили в международной прессе все, что увидели. Советский Союз, как ему было свойственно, умолчал о том, что жертвами по большей части стали евреи с гражданством Литвы и Латвии, и объявил их «советскими людьми».
Чтобы осмыслить роль лагеря Клоога в системе репрессивных структур Германии того времени, нужно обратиться к прошлому. Придя к власти в Германии, национал-социалисты отменили некоторые статьи Конституции, в результате чего людей начали заключать в тюрьмы по политическим и социальным критериям. Это означало помещение в концентрационный лагерь без судебного процесса и права на обжалование.
Начало Второй мировой войны внесло важные изменения в лагерную систему, появился целый ряд новых репрессивных институтов: гетто, транзитные лагеря, разные типы трудовых лагерей, которые подчинялись различным немецким ведомствам. В конце 1941 года для уничтожения евреев были созданы первые так называемые лагеря смерти, в которых также убивали цыган и офицеров Красной Армии. Физически сильных евреев отбирали для работы, на некоторое время откладывая их казнь.
После оккупации Эстонии эти структуры появились и здесь. Действовали две сети лагерей: места лишения свободы, предназначенные в основном для местных жителей, и лагеря принудительного труда для евреев, привезенных из других стран. Первая сеть появилась здесь уже летом 1941 года и находилась в ведении органов немецкой полиции безопасности в Эстонии, вторая была создана в 1943 году и подчинялась напрямую Главному управлению имперской безопасности в Берлине. Перемещение арестованных между лагерями происходило, как правило, в пределах одной сети.
Самыми известными местами лишения свободы, которые подчинялись полиции безопасности, пожалуй, являются Батарейная тюрьма в Таллинне, концлагеря в Тарту и Ягала, а также тюрьмы в уездных центрах. В этих и других лагерях содержались тысячи жителей Эстонии, из них около восьми тысяч были убиты, в том числе и почти все эстонские евреи.
В порядке исключения в эту сеть два раза привозили евреев-уроженцев других стран (Германии, Чехии и Франции), большинство из которых были казнены. В начале 1944 года, когда фронт начал приближаться к Эстонии, всех арестантов свезли в таллиннскую Батарейную тюрьму. Оттуда часть из них была отправлена в концентрационные лагеря Польши и Германии, а самой последней группе удалось спастись от отправки в Германию, потому что в ходе эвакуации осенью 1944 года конвой, бросив заключенных, разбежался.
Сеть лагерей и Клоога
В 1943 году из-за нехватки нефтепродуктов Германия начала активную добычу сланца в шахтах Эстонии. Для этого пришлось открыть новые шахты и заводы масел, на которые требовалось много рабочей силы. 21 июня 1943 года для удовлетворения военно-промышленных нужд Генрих Гиммлер распорядился создать в Эстонии концентрационный лагерь, передать его в подчинение Главному управлению имперской безопасности и перевезти туда евреев из гетто Латвии и Литвы.
Вайвара стал основным лагерем новой сети, которому в разное время подчинялись около двадцати более мелких и полевых лагерей — за годы войны через них прошли около 10 000 евреев. Заключенных использовали в сланцевой промышленности, на строительстве оборонительных сооружений, в лесохозяйственных работах, в каменных карьерах и на стройках. Тогда как большинство лагерей располагалось в сланцедобывающем регионе Северо-Восточной Эстонии, один из крупнейших лагерей сети находился в Клоога.
Лагерь Клоога открылся в сентябре 1943 года, и там заключенные в основном были заняты в бетонной и деревообрабатывающей промышленностях. В лагерь свозились евреи обоих полов в первую очередь из гетто Литвы, но также из гетто Латвии. В разное время число заключенных колебалось в пределах двух тысяч.
С приближением фронта в 1944 году восточные лагеря начали закрывать, а их узников эвакуировать. К началу августа в Эстонии еще оставалось около 4500 евреев. В ожидании морского транспорта евреев разместили недалеко от Таллинна в Лагеди, где в июле был создан временный лагерь. Поначалу их не привлекали к работам, и только в последние дни заключенных использовали на строительстве фортификационных сооружений.
Параллельно с эвакуацией происходили казни нетрудоспособных евреев и тех, кого не успевали эвакуировать. Самый массовый расстрел произошел в конце июля в Вирумаа при ликвидации лагеря Эреда. Цифры по документам и по словам свидетелей различаются в несколько раз. Ликвидация лагеря Лагеди началась 18 сентября, по словам очевидцев, было расстреляно около 400 заключенных. 75 человек избежали расстрела, их доставили в Клоога.
Жертвам приказывали лечь лицом вниз на сложенные в костер бревна и убивали выстрелом в затылок.
С начала 1944 года в непосредственной близости от так называемого еврейского лагеря в Клоога базировалась часть учебно-запасного полка эстонской 20-й гренадерской дивизии СС под командованием штурмбаннфюрера СС Георга Алеманна. Находившиеся в подчинении Алеманна подразделения покинули Клоога 20-21 сентября, после чего 21 сентября через Палдиски эвакуировались из Эстонии в Германию. В ходе эвакуации между эстонскими военными и командиром полка Алеманном вспыхнул конфликт, в итоге большая часть эстонских солдат решила дезертировать, чтобы остаться на родине или покинуть Эстонию самостоятельно.
Таким образом, во время массового убийства 19 сентября большинство личного состава полка находилось в непосредственной близости и так или иначе должно было знать о нем.
Если говорить о событиях, связанных с массовым убийством в Клоога, следует учитывать, что основная информация содержится в мемуарных материалах или показаниях следственным органам (протоколах допросов) — и то, и другое носит крайне субъективный характер. Например, имеется целый ряд принципиальных противоречий, которые не позволяют однозначно установить истину.
С одной стороны, утверждается, что в массовом расстреле принимали участие члены подразделений эстонской дивизии СС, с другой, говорится, что массовое убийство евреев стало поводом для бунта эстонских солдат учебно-запасного полка под предводительством лейтенанта Эгона Вальтера, которые даже пытались его предотвратить. На послевоенных допросах организованный эстонцами бунт упоминают и бывший командир полка Алеманн, и некоторые другие свидетели с немецкой стороны. Описания произошедшего в целом совпадают с воспоминаниями эстонцев, но только не с воспоминаниями участника тех событий Арведа Вийрлайда, который впоследствии стал писателем.
Массовое убийство в Клоога
Ликвидация лагеря Клоога началась 19 сентября. Утром заключенных вывели на построение, и комендант концлагеря унтерштурмфюрер Верле объявил, что они подлежат эвакуации в Германию. Были отобраны 300 физически крепких мужчин, и они начали стаскивать дрова с территории лагеря на лесную поляну.
В это же время конвой выставил усиленные посты, которые еще не знали о предстоящей акции. После обеда шесть сильных заключенных погрузили в грузовик две бочки с бензином и соляркой. Затем под усиленным конвоем в лес стали отводить группы по 50-100 человек. Для казни узников на место прибыла специальная команда, которая покинула лагерь сразу после расстрелов.
Жертвам приказывали лечь лицом вниз на сложенные в костер бревна и убивали выстрелом в затылок. Когда ряд заполнялся трупами, на них выкладывали новые бревна, формируя три-четыре слоя. Из сложенных костров воспользовались тремя, четвертый остался нетронутым. Сначала расстреляли мужчин, потом женщин. Общее число казненных в Клоога составляет от 1500 до 2000 человек. Чаще всего в источниках говорится о 1800 жертвах. Поименно удалось установить несколько сотен человек.
Некоторым заключенным лагеря все же удалось спрятаться на чердаках бараков и выжить. Данные о выживших тоже рознятся, но их было около сотни.
В итоге можно сделать вывод, что 19 сентября дислоцированные в Клоога служащие учебно-запасного полка Ваффен-СС (и немцы, и эстонцы) в качестве охранников были привлечены к массовому расстрелу евреев в расположенном по соседству трудовом лагере. При этом большинство источников не подтверждают, что это массовое убийство стало поводом для восстания эстонских военных или они каким-либо образом пытались его предотвратить.
Поводом для бунта, направленного против командования полка, в первую очередь стала текущая политическая ситуация и нежелание солдатов покидать родину. В то же время нельзя отрицать, что массовое убийство, которое произошло в непосредственной близости от новобранцев и практически у них на глазах, не вызвало у молодых людей потрясения. Сразу же после этих событий оставшиеся на родине мужчины рассказали все своим соотечественникам, которые приютили их по пути домой. Однако дальнейшая политическая ситуация и крайняя политизация самого события стали причиной того, что и оставшиеся на родине, и сбежавшие на Запад предпочитали не вспоминать увиденное.
Президент Рюйтель попросил прощения
Летом 2005 года в Клоога был установлен мемориал евреям, убитым в Эстонии во время немецкой оккупации. На открытии мемориала президент Арнольд Рюйтель осудил преступления и попросил прощения.
Надпись на мемориальном камне в Клоога гласит: «В 1941-1944 годы оккупационные власти Германии создали в Эстонии 20 трудовых и концентрационных лагерей, в которых убили тысячи людей, привезенных из разных стран, лишь за то, что они были евреями. Здесь располагался концлагерь Клоога».
Президент Рюйтель подчеркнул, что исторические преступления против людей не могут и не должны быть забыты. «Ни одна нация не стала жертвой такого тотального и жестокого истребления, как евреи. Стоя на этом месте, где унижение, боль и смерть постигли столько невинных людей, мне трудно подобрать слова».
Рюйтель заявил, что во время Второй мировой войны Эстонии пришлось испытать на себе разрушительное действие человеконенавистнических режимов. «Мне как президенту Эстонской Республики больно осознавать, что среди граждан нашей страны нашлись соучастники преступлений нацистов. Неважно, что двигало этими людьми. Мы осуждаем их деяния и просим прощения», — сказал президент.