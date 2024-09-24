Когда в 2010 году сборная Северной Кореи проиграла Португалии со счетом 0:7 в матче группового этапа ЧМ-2010, местная пресса умолчала о великом разгроме. Однако накануне утром ситуация была совершенно противоположной.
Это не шутка: Северная Корея празднует завоевание титула чемпионов мира по футболу
Азиатская страна продемонстрировала хороший прогресс уже в подгруппе, когда последовательно обыграла Аргентину (6:2), Коста-Рику (9:0) и Нидерланды (2:0).
В отборочных матчах они обыграли Австрию (5:2), Бразилию (1:0) и США (1:0), пока не вышли в воскресный финал, где встретились с другим азиатским гигантом - Японией. Отметим, что речь идет о женском чемпионате мира 2024 по футболу WU-20, который завершился в Колумбии.
Героиней Северной Кореи в золотом матче стала Чхве Иль-сон, забившая ставшим единственным гол в матче на 15-й минуте. Иль-сон также заслужила звание лучшего бомбардира турнира с шестью голами, а также была выбрана лучшим игроком турнира.
Бронзу получила женская сборная США, которая сыграла с Нидерландами (2:1).
Это не первый раз, когда Северная Корея завоевывает титул чемпиона мира по футболу. В частности, их женская сборная U20 также добивалась успеха в 2006 и 2016 годах и вместе с Германией и США является самой успешной командой в этой возрастной группе с тремя титулами.
Однако во взрослом классе сборная не так успешна. Хотя на чемпионате Азии, который проводится каждые четыре года, было и золото (2014), и серебро (2010 и 2022), на чемпионатах мира или Олимпиадах до сих пор все ограничивалось групповым этапом или же команда исключалась из борьбы за титул по разным причинам.