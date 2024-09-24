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Граждане Украины по-прежнему активно ходатайствуют о защите в Эстонии

Редактор: rus.postimees.ee
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 173 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 4,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 22 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 055 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 20 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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