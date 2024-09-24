В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 173 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.
Граждане Украины по-прежнему активно ходатайствуют о защите в Эстонии
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 4,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 22 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 055 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 20 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.