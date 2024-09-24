Граждане Украины по-прежнему активно ходатайствуют о защите в Эстонии

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 4,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 22 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 055 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 20 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.